Cos' è Google E-A-T e cosa significa per i tuoi contenuti di qualità

20 Cose che forse non sapete su Google che oggi compie 20 anni : Vent'anni di Google. Il 4 settembre 1998, Larry Page e Sergey Brin fondano Google Inc. È il compleanno della società. Anche se già un anno prima (nel settembre 1997) era stato depositato il dominio “Google.com”. Cioè l'indirizzo del motore di ricerca. Ecco la sua storia in venti passi. Chi sono i fondatori Larry Page e Sergey Brin si incontrano per la prima volta a Stanford nel 1995. Sono ...

Cosa ha scoperto Google grazie all'accordo segreto con Mastercard : grazie a un accordo segreto con Mastercard, nell’ultimo anno Google ha potuto scoprire se i suoi utenti sono andati a comprare in negozi fisici i prodotti visti in rete. Questa la scoperta fatta da Bloomberg, che ha rivelato dell’acquisto da parte del motore di ricerca - che in realtà è il più grande venditore di pubblicità al mondo - di una quantità di informazioni che riguardano in particolare i cittadini americani che possiedono una carta di ...

Vent'anni di Google - Così il motore di ricerca è diventato Big G : Creato nel 1995 da due studenti di Stanford, Larry Page e Sergey Brin oggi la pagina più utilizzata per il "search" dei contenuti online e non solo. Negli ultimi tempi il gigante di Mountain View ha dilagato nei settori più disparati dell'Ict

Google - la scoperta di Bloomberg sull'accordo con Mastercard : Cosa sapeva dei nostri soldi : Un patto segreto tra Google e Mastercard per tracciare le vendite al dettaglio dei clienti. Secondo Bloomberg il colosso del web e quello delle carte di credito avrebbero concluso un accordo segreto che avrebbe permesso alla società di Mountain View e ai suoi inserzionisti di tracciare le vendite al

Google usa in segreto i dati Mastercard per sapere Cosa compriamo offline : (Foto: pixabay.com / OpenClipart Vectors) Durante l’ultimo anno Google si è concentrata sul comprendere come la pubblicità online condiziona i nostri acquisti offline. Per farlo ha sfruttato i dati messi a disposizione dal gigante dei servizi finanziari Mastercard, dopo una trattativa che, secondo Bloomberg, è durata 4 anni. La collaborazione non è mai stata resa pubblica ed è limitata agli Stati Uniti d’America, nessuna delle due aziende ha ...

Cosa fare quando tutto crolla? L'equazione della felicità creata da un ex manager Google dopo la morte del figlio : Doveva essere un semplice intervento chirurgico, invece qualCosa andò storto e nel giro di pochi minuti Ali non c'era più. Nel 2014, fino al ricovero in ospedale, il ragazzo studiava in un college di Boston, ma aveva sentito l'urgenza di tornare a casa dai suoi genitori a Dubai. Doveva parlare con loro. Al padre un messaggio diretto: "Ricorda di ascoltare più spesso il tuo cuore. Il tuo compito qui non è ancora ...

Che Cosa sa Google di noi : Così gli smartphone Android ci tracciano anche quando non li usiamo : I servizi gratuiti che quotidianamente Google offre a miliardi di persone in tutto il mondo, poi così gratuiti non sono. La moneta con la quale paghiamo l'utilizzo di Android, Gmail, Google Maps e tutto il resto, altro non è che i nostri dati. E la raccolta di Big G è a orario continuato, anche quando i nostri smartphone sono spenti. Un dossier lo spiega ...

Google Pixel 3 XL - un rumor (e un notch) Così non l’avevate mai visto : foto - video - dotazione e specifiche : Ok, abbiamo visto Google Pixel 3 XL quasi in ogni salsa, ma sempre a "piccole dosi". In nessuna occasione ci si era spinti ai livelli raggiunti oggi L'articolo Google Pixel 3 XL, un rumor (e un notch) così non l’avevate mai visto: foto, video, dotazione e specifiche proviene da TuttoAndroid.

Il Material Design sbarca su Google Chrome - ma è da attivare : ecco Cosa cambia e come fare : L'adeguamento di Google Chrome (e non solo) al Material Design annunciato al Google I/O è finalmente arrivato. come mai non avete notato cambiamenti? L'articolo Il Material Design sbarca su Google Chrome, ma è da attivare: ecco cosa cambia e come fare proviene da TuttoAndroid.

Google Earth - individuato un enorme oggetto misterioso sommerso a largo della Grecia : nessuno sa Cosa sia : Nonostante la maggior parte delle persone lo usi per guardare la propria casa vista dallo spazio, Google Earth ha avuto la sua buona dose di contestazioni negli anni. Ci sono stati diversi falsi allarmi e una lista infinita di altri strani risultati in giro per il mondo da quando il programma è stato lanciato nel 2011 e ora possiamo aggiungere un “USO” (Unidentified Submerged Object) alla lista. Scoperto a largo della costa della Grecia, questo ...