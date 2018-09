Cos’è e come funziona il “miracolo di San Gennaro”

FUT Division Rivals : Cos’è e come funziona la nuova modalità competitiva di FIFA 19. Scopri quante vittorie servono per qualificarsi alla Weekend League! : Fut Division Rivals è la nuova modalità competitiva di FIFA 19 che va essenzialmente a sostituire quelle che erano le Divisioni online. Si tratta di una competizione settimanale online che, per certi versi, ricorda quelle che sono le Squad Battles, introdotte per la prima volta lo scorso anno. In questa guida cercheremo di illustrare quelle […] L'articolo FUT Division Rivals: cos’è e come funziona la nuova modalità competitiva di ...

Beaker Browser : Cos’è e come funziona : C’è un web, che conosciamo tutti, che si basa sul rapporto client-server. Ce n’è uno un po’ meno conosciuto che sfrutta la tecnologia P2P per bypassare i server e rendere comunicazioni e scambi di informazioni più sicuri e privati. Sistemi come PayPal, Satispay o Hype, ad esempio, utilizzano il peer-to-peer per permettere lo scambio di denaro in modo semplice ed immediato esattamente come se lo si stesse prestando fisicamente ...

Grammarly : Cos’è e come funziona : Scrivere un testo o un articolo in inglese può risultare abbastanza difficoltoso. Alcuni aspetti della grammatica o della punteggiatura potrebbero sfuggire anche a chi lo studia assiduamente. Evitare errori o avere comunque un ausilio può essere determinante, può aiutare ad ampliare il proprio vocabolario e a migliorare la tecnica di scrittura. Il migliore servizio in questo campo è sicuramente Grammarly, vediamo subito cos’è e come ...

ThisCrush : Cos’è e come funziona : Avete sentito parlare di ThisCrush ma non sapete assolutamente cosa sia? I vostri amici continuano a parlarne assiduamente? Si tratta dell’ultima moda che sta spopolando sul web, soprattutto fra i più giovani. Sul web sono molti gli screenshot che mostrano ThisCrush su Instagram ed è normale venire colti da un’irrefrenabile voglia di sapere di cosa si tratta e come funziona. E qui entriamo in gioco noi! In questa semplice guida ...

Cos’è e come funziona YouTube Kids : YouTube Kids: come funziona l'app per i bambiniYouTube Kids: come funziona l'app per i bambiniYouTube Kids: come funziona l'app per i bambiniSe hai figli, fratelli più piccoli o nipotini, di certo ti sarai ritrovato a guardare un video su YouTube con loro. Che si tratti di cartoni animati o filmati divertenti, la vastità del catalogo della piattaforma di proprietà Google è tale da non tradire mai: c’è sempre qualche contenuto che sa ...

Emergenza polmonite a Brescia - che Cos’è la legionella e come ci si protegge : Sono arrivati a 138 gli accessi al pronto soccorso per polmonite nella Bassa Bresciana Orientale. I più colpiti sono cinque Comuni: Montichiari, Calvisano, Carpenedolo, Remedello e Acquafredda. Ma sedici casi sono stati registrati fuori dalla provincia di Brescia: ad Asola, Castiglione Delle Stiviere, Canneto, Casalmoro, Guidizzolo, Porto Mantovano, Drizzona, Casalmaggiore e Ostiano. La polmonite è causata soprattutto dalle infezioni ...

Medium : Cos’è e come funziona : n molti probabilmente hanno sempre desiderato creare un blog, un sito per parlare di sé, per condividere informazioni o semplicemente per hobby. Sostenere le spese di un hosting, di un programmatore o l’acquisto di un tema possono scoraggiare significativamente fino a far scomparire del tutto un desiderio o ambizione di questo genere. C’è però chi offre la possibilità di ospitare il proprio contenuto senza spese. Vediamo subito ...

Figma : Cos’è e come funziona : Qualsiasi interfaccia utente che si rispetti è sicuramente transitata per fogli di carta e prototipi al PC. Realizzarne una accattivante è fondamentale per rendere convincente il proprio prodotto e fidelizzare clienti di ogni genere. Il design o la grafica oggi sono determinanti e creano vere e proprie piste, indirizzando gli utenti verso ciò che è più bello. Figma è pioniere in questo campo e propone una soluzione alternativa e anche gratuita ...

Uefa Nations League - Cos’è e come funziona : il meccanismo - i gruppi - il calendario : Parte la Uefa Nations League, un po’ una rivoluzione nel calcio delle nazionali. Addio alle amichevoli, giovedì 6 settembre prende il via la nuova competizione col match tra i due più recenti campioni del mondo: all’Allianz Arena di Monaco di Baviera si affrontano Germania e Francia alle 20:45 (in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Premium Play). Un big-match che dà fin da subito lustro e appeal al torneo ideato per far crescere le ...

Facebook Watch arriva in Italia : Cos’è e come funziona la tv formato social : Dopo il lancio negli Stati Uniti di un anno fa, Facebook Watch è sbarcato da pochi giorni anche in Italia. La tv del social network più famoso è disponibile da qualsiasi dispositivo, come ha spiegato Fidji Simo, responsabile della sezione video di Fb: “Da oggi Facebook Watch è disponibile ovunque, per dare agli utenti di tutto il mondo un nuovo modo di scoprire video e interagire con amici, creatori e altri fan”. Per la compagnia ...

Apple HomeKit : Cos’è e come funziona : Nel WWDC del 2015 Apple ha presentato una “nuova” tecnologia che consente di controllare a distanza un dispositivo. Così Apple entra a far parte del mondo della domotica e principalmente nel mondo della Smart Home. Essa tratta dispositivi intelligenti, come termostati, lampadine, sistemi di sicurezza, sensori per il fumo e molto altro, i quali permetteranno di avere la propria abitazione sempre connessa. Scopriamo insieme Apple HomeKit: cos’è e ...

Firebase : Cos’è e come funziona : Quando si parla di Google si parla di sviluppo, innovazione, inventiva e soprattutto di semplificazione. Firebase è un servizio che risponde a tutte queste keyword ed è rivolto a sviluppatori e programmatori. È estremamente potente e semplifica notevolmente le cose. Vediamo subito cos’è e come funziona. Indice Cos’è Firebase Analytics Authentication Cloud messaging Real time database Cloud Firestore Storage Hosting Cloud function ML ...

Nations League calcio 2018-2019 : che Cos’è e come funziona. Il regolamento tra Final Four - promozioni e retrocessioni : La Nations League 2018-2019 è la grande novità del panorama calcistico internazionale. La neonata competizione organizzata dalla UEFA si prefigge lo scopo di aumentare il numero delle partite con i tre punti in palio e di ridurre le amichevoli ma conosciamo meglio cos’è e tutto il regolamento. COSA E’ LA UEFA Nations League: La UEFA Nations League è una nuova competizione organizzata dalla Federazione Europea a cui partecipano tutte ...

Balsamo leave in : Cos’è e come funziona : Se devi essere perfetta in pochi secondi per un appuntamento, inutile mettersi le mani nei capelli e scoprire che non sono morbidi come vorresti. Fai un bel respiro e scegli di saltare il lavaggio capelli optando per il prodotto più utile ed efficace quando si desiderano capelli setosi in pochi istanti: il Balsamo leave in. Cos’è questo prodotto? Il Balsamo leave in è un prodotto che si applica sui capelli asciutti o bagnati per renderli ...