Cosa c’è dietro : È sicuro che certe parole correnti della politica dicono davvero quello che sta succedendo? O le usiamo per spaventarci meno di quanto dovremmo? Leggi

Cosa c'è dietro alla crescita di pagine Facebook non ufficiali e pro governo? : Nel complesso, il variegato mondo unofficial è quasi raddoppiato: da 19 milioni di interazioni a 32,7 milioni in dieci mesi. "Si fa un gran parlare di fake news e attacchi russi via Twitter, un ...

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri e il gesto d'amore per Ida Platano : il terribile sospetto - Cosa c'è dietro : Ida Platano e Riccardo Guarnieri : la telenovela tutta in salsa Uomini e Donne continua. Secondo le ultime indiscrezioni, il cavaliere pugliese è stato avvistato nella giornata di ieri, lunedì 17 ...

Domenica In - Cosa c'è dietro al trionfo di Mara Venier : altro che Parodi - il segreto sta nel nome : Ha l'universalità delle cose intime e la familiarità di uno studio tv trasformato in una casa la nuova Domenica In condotta da Mara Venier. E sono questi ingredienti, forse, ad averle garantito lo ...

Boeing da mezzo miliardo a Erdogan : che Cosa c'è dietro al regalo del Qatar : Il mese scorso, l'emiro del Qatar ha approvato un pacchetto di progetti economici, investimenti e depositi del valore di 15 miliardi di dollari per sostenere l'economia e la lira turca. La valuta ...

Che Cosa c'è dietro i timori di Draghi : Matteo Salvini ha liquidato con un "pensi a difendere l'Italia" l'allarme di Mario Draghi sul rischio che sta correndo l'Italia se il governo dovesse mettere in campo una manovra economica spericolata. Ora, "difendere l'Italia" non è esattamente il compito del governatore della Banca centrale europea, che peraltro ha passato metà tempo del suo mandato a difendersi da infondate accuse e sospetti - soprattutto dei tedeschi - proprio sulla sua ...

Albano Carrisi : 'Mi fermo - non mi ritiro dalla musica'. Salute - Cosa c'è dietro lo stop a 75 anni : Niente ritiro dalle scene. Albano Carrisi smentisce 'categoricamente' la notizia dell'addio alla musica che si era diffusa ieri dopo una sua intervista a Mattino 5 da Federica Panicucci . 'A gennaio ...

Uomini e Donne/ Critiche per Maria De Filippi : Cosa c'è dietro la scelta dei nuovi tronisti (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. I nuovi tronisti hanno scatenato le prime Critiche sul web. Ecco perché Maria De Filippi ha scelto proprio loro...(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Ecco Cosa c'è dietro lo scontro interno al Vaticano : Qualcuno penserà che lo scontro in Vaticano, quello alimentato dal "memoriale Viganò", riguardi lotte di potere senza scrupoli. Questo, in realtà, è di difficile verificabilità.Certo è che tutta la vicenda sta interessando, in maniera più o meno indiretta, almeno due parti in campo: modalità distinte di concepire il cattolicesimo, una "progressista" e una "conservatrice - tradizionalista".Monsignor Carlo Maria Viganò, lo scorso aprile, era uno ...

Che Cosa è 'The Movement' - come funziona e chi c'è dietro : The Movement non è venuto su dal nulla. E non è nemmeno frutto di una spinta estemporanea sulla scia del successo dei partiti sovranisti in Europa. Le fondamenta del movimento di Steve Bannon, uno degli artefici della vittoria elettorale di Donald Trump nel 2016, sono state gettate più di un anno e mezzo fa nel cuore di quella Europa che i sovranisti cui si ispira e che vuole ispirare hanno intenzione di ...

#complicediSalvini - Cosa c’è dietro l’hashtag diventato trending topic nella notte : nella notte 720 profili, quasi 200 dall'estero, alcuni dei quali pro-Trump, hanno diffuso su Twitter circa duemila contenuti con l'hashtag #complicediSalvini, rimasto in alto nelle tendenze del social network fino a questa mattina. L’analisi del fenomeno di Luca Alagna, esperto di marketing politico.Continua a leggere

Cosa c'è dietro l'hashtag #ComplicediSalvini : Ti svegli una mattina e pensi che gli hacker abbiano preso possesso del profilo Facebook dei tuoi contatti. l'hashtag #ComplicediSalvini è un po' ovunque. C'è chi se la prende con i pm che stanno indagando il ministro dell'Interno e chi, invece, è pronto a dare un contributo per saldare il conto da pagare della Lega. Sono tutti con il vicepremieri o c'è dietro un bot o qualCosa di simile che rilancia i contenuti?Il Corriere ha ricostruito la ...

Vaccini - il Governo fa marcia indietro. E' caos nei centri. Ecco Cosa succede a Marsala : L'emendamento è a firma dei Cinque Stelle che evidentemente hanno compreso che la Scienza non può essere diffidata da chi non ha competenza nel merito. Paola Taverna, senatrice grillina, viene messa ...

Accanimento contro Trump : Cosa c'è - davvero - dietro ai due libri che lo ricoprono di fango : ... perche' riflette la confluenza degli interessi degli autori: quello commerciale - sfruttare il fatto che in America e nel mondo si vende benissimo il Never Trump-, e quello politico, ossia fare ...