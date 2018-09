: 06:00 | Coree, Kim e Moon firmano accordo per 'ridurre le tensioni' - NotizieIN : 06:00 | Coree, Kim e Moon firmano accordo per 'ridurre le tensioni' - MediasetTgcom24 : Coree, Kim e Moon firmano accordo per 'ridurre le tensioni' #kimjonun -

Le duehanno concordato "per la prima volta su passi specifici per la denuclearizzazione" che includono la"permanente" delladi lavorazione dell'uranio di Yongbyon: lo ha detto il presidente sudcoreanoJae-in dopo la firma dell'accordo del summit di Pyongyang. Da parte sua, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha affermato che c'è l'intesa su una "penisola libera da armi nucleari e minacce" per avanzare, con l'avanzamento dei rapporti intercoreani,verso una "nuova era di pace e prosperità".(Di mercoledì 19 settembre 2018)