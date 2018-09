Coree | accordo Kim-Moon per ridurre tensioni e bloccare il nucleare

Coree : firmato accordo per ridurre le tensioni : Il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in hanno firmato a Pyongyang un primo accordo "per ridurre le tensioni ": la cerimonia, trasmessa in diretta tv, si è tenuta alla ...

Coree - Kim e Moon firmano accordo per 'ridurre le tensioni' : Il leader nordcoreano Kim Jong un e il presidente sudcoreano Moon Jae in hanno firmato a Pyongyang un primo accordo "per ridurre le tensioni": la cerimonia, trasmessa in diretta tv, si è tenuta alla ...