Corea del Nord | Pompeo | ' Denuclearizzazione entro il 2021'

Olimpiadi 2032 - si fa strada una sorprendente voce : Corea del Nord e Corea del Sud avanzano la propria candidatura : Le due Coree hanno intenzione di presentare una candidatura congiunta per le Olimpiadi del 2032 La Corea del Nord e la Corea del Sud vogliono presentare una candidatura congiunta per l’organizzazione delle Olimpiadi del 2032. Lo ha detto il presidente della Corea del Sud Moon Jae In, a margine del suo incontro al vertice con il leader NordCoreano Kim Jong Un a Pyongyang. L’annuncio è arrivato dopo due giorni di incontri nella ...

Corea del Sud : al vaglio una legge che punisce le molestie sessuali nelle chat dei videogiochi : Da questo punto di vista la Corea del Sud è un paese alquanto avanzato, gli organi istituzionali hanno da tempo approvato delle leggi che tutelano i cittadini da insulti e altri tipi di aggressioni verbali ricevute in ambienti online.Una nuova legge proposta da Kim Sumin del National Assembly Women's and Family Committee Coreano sembra voler fare un ulteriore passo in avanti verso la lotta a certi comportamenti, volendo punire nello specifico le ...

Dall'Asia in Maremma : visita della delegazione Coreana al Parco delle Colline Metallifere : Anche il Parco delle Colline Metallifere con la delegazione italiana, insieme ad altre 63 delegazioni nazionali di tutto il mondo, nei giorni scorsi ha partecipato ai lavori dell'ottava conferenza ...

Corea del Sud - svelato il primo sottomarino strategico : La Corea del Sud ha ultimato i lavori sul primo sottomarino del Paese in grado di lanciare asset strategici. La cerimonia di consegna del sottomarino Dosan Ahn Chang-ho, primo della classe Changbogo-...

Pompeo : il dialogo con la Corea del Nord continua : Roma, 15 set., askanews, - Le discussioni con la Corea del Nord sulla denuclearizzazione del Paese continuano, secondo quanto ha dichiarato il segretario di Stato americano Mike Pompeo, mentre i ...

Stati Uniti : "Wsj" - nordcoreani sfruttano vulnerabilità dei social media per aggirare sanzioni Corea del Nord : ... le stesse che hanno portato ad un maggiore controllo politico delle piattaforme, e quanto sia facile per Pyongyang utilizzare gli strumenti dell'economia digitale per evitare sanzioni volte a ...

La Repubblica della Corea per la prima volta al Salone del Gusto per promuovere il suo “Slow Food” : Korean Food = Slow Food. Anche la Corea del Sud, rappresentata dall’agenzia governativa Korea Agro-Trade Center, parteciperà con il proprio stand (Lingotto – Oval Asia&Oceania 6J003) all’evento internazionale Terra Madre Salone del Gusto, che si terrà a Torino dal 20 al 24 settembre. Durante la kermesse torinese l’obiettivo di AT Korea sarà quello di far conoscere il “Paese del calmo mattino” attraverso degustazioni gratuite di vari cibi, ...

Giappone-Corea del Sud : Tokyo si rivolge all'Omc per i dazi anti-dumping sull'acciaio : ...39 per cento, e sino a giugno dello scorso anno ha comportato l'esazione complessiva di 4,9 miliardi di yen , 44 milioni di dollari, , stando ai dati forniti dal ministero dell'Economia giapponese. , ...

Difesa : Stati Uniti - dipartimento di Stato approva vendita aerei da pattugliamento e missili Patriot da 2 - 6 miliardi di dollari a Corea del ... : "La vendita proposta sosterrà la politica estera degli Stati Uniti e gli obiettivi di sicurezza nazionale migliorando le capacità navali Coreane di fornire Difesa nazionale e contribuire in modo ...

Russia aiuterà i nordCoreani che devono lasciare il paese a causa delle sanzuoni Onu - : Kim Yong Jae: Il ministro per lo sviluppo dell'Estremo Oriente russo Alexander Kozlov e il viceministro degli esteri Igor Morgulov hanno promesso di contribuire a risolvere il problema. Kim Jong Un: "...

Pokémon Go lancia una nuova feature in beta in Brasile e Corea del Sud : Il team di Niantic Labs continua ad escogitare novità che possano rendere Pokémon Go ancora avvincente nonostante ormai abbia oltre due anni di vita L'articolo Pokémon Go lancia una nuova feature in beta in Brasile e Corea del Sud proviene da TuttoAndroid.

Fenomeno BTS : dalla Corea alla conquista del mondo con il nuovo album Face Yourself : Meglio tenersi pronti: i BTS stanno arrivando, pronti a conquistare, forse definitivamente, il mondo. Il prossimo 14 settembre esce in tutto il mondo il loro nuovo album, in giapponese. Intitolato Face Yourself, è il terzo disco in lingua nipponica della boyband Coreana che sta dettando le nuove regole del K-pop (pop Coreano, ndr) in patria e all’estero. Nati nel 2013, i BTS si sono affermati rapidamente, raggiungendo negli ultimi anni ...

Corea del Sud - vendetta - con tacco - di Son : che giocata su Valdes : Il tunnel, un gesto tecnico che può infiammare uno stadio intero. La palla che passa sotto le gambe dell'avversario, la miglior soddisfazione possibile per un calciatore, una delle peggiori ...