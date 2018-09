: Giovanni Nurra, coordinatore della #Lega per il Nord #Sardegna denuncia: allentati bulloni della mia auto, 'volevan… - RaiNews : Giovanni Nurra, coordinatore della #Lega per il Nord #Sardegna denuncia: allentati bulloni della mia auto, 'volevan… - MediasetTgcom24 : Coordinatore Lega per il Nord Sardegna: 'Volevano uccidermi' #GiovanniNurra - Agamenandros : RT @ilpopulista_it: PEGGIO DELLE BRIGATE ROSSE Allentati i bulloni delle ruote. 'Il meccanico mi ha detto che se non ci fossimo accorti di… -

Dopo una notizia su La Nuova Sardegna, ildellaper il Nord Sardegna, Nurra, annuncia un esposto su un guasto all'auto, 10 giorni fa. "Volevano uccidermi - dice - In giornata presenterò un esposto alla Digos diper trovare i responsabili. Potevano uccidere me e la mia famiglia". Nurra ha portato l'auto in officina per un rumore sospetto. Lì si è scoperto che i bulloni che sostengono le ruote posteriori erano stati allentati. "Il meccanico mi ha detto che se non ce ne fossimo accorti saremmo potuti morire".(Di mercoledì 19 settembre 2018)