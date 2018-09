Conte | Reddito cittadinanza in manovra

Conte - reddito cittadinanza avrà impatto : ANSA, - ROMA, 19 SET - Il premier Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi i capigruppo M5S Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. Lo annuncia lo stesso Conte in un post su Instagram, nel quale ...

Di Maio : «Facciamo un po' di debito per abbassare le tasse». E Conte : reddito cittadinanza sarà in Manovra : Deve essere chiaro che ho piena fiducia nel ministro dell'Economia Tria per quello che sta facendo e per il lavoro di squadra che stiamo facendo come Governo. Anche nell'ultima riunione sui temi ...

Conte : "La pace fiscale si farà - ma non è un condono. Ci sarà reddito di cittadinanza" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che "la pace fiscale si farà, è imprescindibile". In un'intervista a "La Verità" il premier sottolinea che "il fisco è iniquo", e assicura: "La flat tax ci sarà ma non potrà andare subito a regime. Con gradualità, attueremo flat tax, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero". Insomma, faranno tutto, assicura il premier. Con molta calma, ma faranno... "Sono tutti punti ...

Conte - "SÌ A REDDITO CITTADINANZA E PACE FISCALE"/ Ultime notizie - premier 'cauto' su migranti - Ue e Genova : CONTE "PACE fiscale e REDDITO di CITTADINANZA si faranno". Ultime notizie, l'intervista del presidente del consiglio a La Verità.

Manovra - oggi vertice Tria-Conte/ Mef avvisa Lega-M5s : “Reddito cittadinanza e flat tax? Coperta corta” : Per Giovanni Tria la Manovra non sarà una passeggiata. La Coperta è corta per cercare di soddisfare le richieste di Lega e Movimento 5 Stelle, dalla flat tax al reddito di cittadinanza(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 12:32:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - Conte : "Misura contro disuguaglianze"/ Ultime notizie - M5s : "dovere inderogabile" : Reddito di cittadinanza, Conte: "Misura contro disuguaglianze"/ Ultime notizie, il Movimento 5 Stelle sottolinea: "dovere inderogabile nei confronti degli italiani"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 12:18:00 GMT)

Manovra 2019 - Conte : oggi Vertice - impegno per reddito di cittadinanza : “Lavoreremo per colmare le disuguaglianze nell’accesso al sistema sanitario e contrastare la povertà e le forme di emarginazione sociale. Misure come il reddito di cittadinanza che il governo si è impegnato a varare, potranno essere utili per reagire a questo”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aprendo la 68esima sessione del Comitato Regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità, ...

Tasse - pensioni e reddito di cittadinanza : ora è tutto nelle mani di Conte : Settimana difficile per il premier Giuseppe Conte che presiederà un vertice di maggioranza cui è demandato il compito di...

Conte : impegno per reddito cittadinanza : 10.18 "Lavoreremo per colmare le diseguaglianze nell'accesso al sistema sanitario e contrastare la povertà e le forme di emarginazione sociale.Misure come il reddito di cittadinanza che il governo si è impegnato a varare,potranno essere utili per reagire a questo". Lo dice il premier Conte aprendo la 68esima sessione del comitato regionale per l'Europa dell'organizzazione mondiale della sanità, in corso a Roma. "Sosteniamo convintamente ...

Conte ribadisce l'impegno per il reddito di cittadinanza : "Vogliamo ridurre le disuguaglianze nell'accesso alla sanita'. Lavoreremo per colmare le disuguaglianze nell accesso al sistema sanitario nazionale e le forme di emarginazione sociale". E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo alla 68ma sessione del comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Misure come il reddito di ...