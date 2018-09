Conte | Padre Pio mi ha insegnato l' umiltà

'Padre Pio mi ha insegnato a leggere nell'animo' - lo ha detto il premier Conte - : Roma, 19 set., askanews, - L'esempio di padre Pio, oggi san Pio, 'mi ha insegnato l'umiltà' e mi 'ha dato la capacità di leggere nell'animo dei pellegrini, di colpire nel segno' anche se con 'i modi ...

La tv si affida a Padre Pio : Vespa intervista il premier Conte sul santo - Canale 5 ne ricorda "Gli anni felici" : Bruno Vespa dedica la puntata di Porta a Porta di stasera, 19 settembre, a Padre Pio e intervista per l'occasione il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, cresciuto a San Giovanni Rotondo e atteso per le celebrazioni in onore del santo che si terranno in questi giorni. A dir poco interessante la scelta di Vespa per la prima ospitata del premier Conte a Porta a Porta dalla sua nomina: per accoglierlo nella terza Camera della tv italiana ...

A Porta a Porta per Padre Pio. Anche Conte cede al richiamo 'pop' del salotto di Vespa : Stop al vertice su Genova: il premier Giuseppe Conte deve assentarsi per un'oretta. Il presidente del Consiglio lascia momentaneamente l'incontro con il sindaco Marco Bucci e il Governatore Giovanni Toti a Palazzo Chigi per registrare una intervista a Bruno Vespa. Il tema del colloquio che andrà in onda a Porta a Porta? San Pio di Pietrelcina. Com'è noto, il premier Conte, cresciuto a San Giovanni Rotondo, è molto devoto a ...

UeD - Luigi tronista attacca Lorenzo e svela : “Mio padre non è Contento”. : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni parla della rivalità con Lorenzo Riccardi e dell’appoggio della sua famiglia Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne insieme a Teresa Langella e Mara Fasone. I due maschietti sono già volti noti per i telespettatori di Canale 5, in quanto entrambi ex corteggiatori di […] L'articolo UeD, Luigi tronista attacca Lorenzo e svela: “Mio padre non è ...

SALVINI : "BASTA GENITORE 1 E 2 - RIPRISTINO PADRE E MADRE"/ Gay Center chiede intervento del Premier Conte : Carta d’identità, SALVINI: "Via GENITORE 1 e 2 dal modulo di richiesta”. Ultime notizie: “Si torna alla vecchia dicitura ‘madre’ e ‘PADRE’”. Il cambiamento voluto dal ministro(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 21:26:00 GMT)

Carlotta Zofkova ritrova suo padre/ La dorsista azzurra diventa Contessina dopo la caccia sui social : dopo un'estenutante caccia sui social, Carlotta Zofkova ritrova suo padre mettendo così le mani sul titolo di contessina del nuovo italiano. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 12:35:00 GMT)

Zofkova - il bronzo europeo e il padre ritrovato : la storia di Carlotta - nuotatrice-Contessa : La storia di Carlotta Zofkova, cresciuta con la madre Alena e riconosciuta dal padre-conte solo pochi anni fa Un bronzo ricco di significato, quello di Carlotta Zofkova nei 100 dorso agli Europei di nuoto 2018 di Glasgow. L’azzurra si è piazzata al terzo posto nella sua gara, stabilendo anche il nuovo record italiano: un’emozione immensa, arrivata dopo anni di sacrifici, dedicata interamente alla mamma. Gian Mattia ...