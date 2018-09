: #Salvini: messaggio tutti i giorni con Conte e Di Maio, noi andiamo avanti 5 anni per cambiare le cose. #DomenicaLive - matteosalvinimi : #Salvini: messaggio tutti i giorni con Conte e Di Maio, noi andiamo avanti 5 anni per cambiare le cose. #DomenicaLive - davidefaraone : #Conte ha finito l’intervento in senato intorno alle 10.30, ancora nessun tweet di #Salvini con le scuse al comanda… - carlaruocco1 : Il premier Conte ha un messaggio per noi, ascoltiamolo e condividiamolo! -

"La pace fiscale si farà. E' imprescindibile.Così come, con gradualità,attueremo Flat Tax, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero". Così il premiera "La Verità". Sulle tensioni nella maggioranza in vista della Manovra: "Non ho mai visto vacillare il ministro Tria". Sull'immigrazione sottolinea: "Ho condiviso ogni decisione di Salvini. Non siamo, ma orgogliosamente". Sulla tragedia di Genova: "Autostrade pagherà il Ponte,ma non lo ricostruirà"(Di mercoledì 19 settembre 2018)