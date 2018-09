Conte | ' La pace fiscale è imprescindibile | si farà Tria? Non l' ho mai visto vacillare'

Conte - la pace fiscale si farà : ANSA, - ROMA, 19 SET - 'La pace fiscale si farà: è imprescindibile. Così come, con gradualità, attueremo flat tax, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero'. Intervista a tutto campo in ...

Dalle pensioni alla pace fiscale : le due manovre contrapposte di Lega e M5S sul tavolo di Conte : Al vertice di oggi a Palazzo Chigi due progetti di legge di bilancio molto diversi. Da una parte l’anticipo della pensione a 62 anni con almeno 38 di contributi, pace fiscale e avvio di flat tax per «i piccoli». Dall’altro pensione di cittadinanza da gennaio 2019, riforma dei centri per l’impiego e primo debutto dell’assegno da 780 euro per i più poveri senza lavoro...

Barbara Lezzi - pace con Emiliano : "Puglia non rischia fondi Ue"/ Governo - frizioni con Conte su gasdotto Tap? : Barbara Lezzi, pace con Emiliano: "Puglia non rischia fondi Ue". Ultime notizie Governo, frizioni con Conte su gasdotto Tap? Ecco le parole del ministro per il Sud(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:40:00 GMT)

Monti : “Pace fiscale invocata da Conte? Un condono. Governo cambiamento? Forse due esecutivi del non cambiamento” : “Pensavo che questo fosse il Governo del cambiamento, ma la cosa che meno si vede di meno per ora nell’attività dell’esecutivo è il cambiamento. Mi sembra che siamo ancora in una fase di apprendimento. Ma, ad ora, di cambiamento ne emerge poco, anche se nutro ancora speranze in questo Governo”. Sono le parole pronunciate a Omnibus, su La7, dall’ex presidente del Consiglio, Mario Monti, che spiega: “Al contrario, c’è aria di grande ritorno a ...

Guerra e pace - amori Contesi e scandali alla corte dello zar nella miniserie tv di Canale 5 : Un amore conteso, la Russia dei primi dell’Ottocento, la minaccia di Napoleone, i bellissimi palazzi di San Pietroburgo da mercoledì 29 agosto, in prima serata arriva su Canale 5, arriva Guerra e pace, la miniserie televisiva (6 puntate) prodotta da BBC Cymru Wales, sceneggiata da Andrew Davie e diretta da Tom Harper. Guerra e pace, la miniserie: il trailer Guerra e pace, la miniserie: la trama La serie è ambientata nella Russia del ...

GUERRA E PACE/ Diretta e anticipazioni 29 agosto : il Conte Bezuchov muore all'improvviso - Pierre eredita tutto : GUERRA e PACE, anticipazioni del 29 agosto 2018, in prima Tv su Canale 5. Mentre Napoleone avanza verso la Russia, il destino di tre giovani si intreccia in modo inaspettato.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 21:46:00 GMT)

