Soldi Lega - il vero motivo dell'accordo sui 49 milioni (in Comode rate) : Al partito di Salvini è stato concesso dalla Procura di restituire 100mila euro ogni due mesi. Con la decisione di versare autonomamente quanto dovuto allo Stato, il vicepremier dovrebbe evitare intrusioni investigative nei conti del partito ma soprattutto in quelli delle associazioni e fondazioni Legate al suo cerchio magico Soldi della Lega: pm in Lussemburgo. Tre mesi fa l'inchiesta dell'Espresso sui fondi offshore " Esclusivo: caccia ai ...