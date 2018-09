Community Day - Fondazione Piatti : "Scoprire la fragilità aiuta" : Milano, 19 set. (AdnKronos) - "La scoperta dell'altro e delle sue fragilità ci aiuta ad essere migliori. E questo è ciò che sta accadendo oggi, grazie ai dipendenti di Whirlpool". Lo ha detto all'Adnkronos Maurizio Ferrari, responsabile comunicazione e racconta fondi della Fondazione Renato Piatti d

Oltre 100 dipendenti Whirlpool a Varese per il Community Day : Varese, 19 set. (AdnKronos) - E' arrivata a Varese la carovana dei giovani volontari di Whirlpool, impegnati nel Community Day 2018. Oltre cento, questa mattina, i dipendenti del gruppo produttore di elettrodomestici scesi in campo per dedicare la loro giornata di lavoro al volontariato, al fianco d

No profit : oltre 100 dipendenti Whirlpool a Varese per Community Day (3) : (AdnKronos) - Il team di volontari di Whirlpool destinato alla Fondazione Piatti, questa mattina, si è dato appuntamento alla fondazione e, dopo un incontro con gli educatori che hanno fornito loro una serie di istruzioni, hanno iniziato la giornata di volontariato, accolti dall'assessore ai Servizi

No profit : oltre 100 dipendenti Whirlpool a Varese per Community Day (4) : (AdnKronos) - Divisi in due gruppi, alcuni dei volontari di Whirlpool hanno preso parte ai programmi educativi accanto ai disabili; altri hanno fornito il loro aiuto nei lavori di giardinaggio svolti dagli ospiti nel parco della struttura. Fianco a fianco, tutti hanno avuto l'opportunità di trascorr

No profit : oltre 100 dipendenti Whirlpool a Varese per Community Day (2) : (AdnKronos) - Questa, afferma Ferrari, "a volte è una scoperta entusiasmante; ogni volta che abbiamo avuto delle esperienze di volontariato aziendale, alla fine di queste giornate ci è stato detto: 'Abbiamo imparato qualcosa che non avremmo mai pensato di poter imparare'. E "quello che si impara, ba

Community Day - obiettivo recupero scuole e persone in difficoltà : A Milano oltre 150, quasi tutti under 35 e provenienti da varie parti del mondo, i giovani scesi in campo.

No profit : recupero scuole e persone in difficoltà in obiettivi Community Day (3) : (AdnKronos) - Durante il Community Day, "insieme ai dipendenti dell’azienda cercheremo di rendere più belli e accoglienti gli ambienti dell'istituto scolastico, realizzando semplici, ma preziosi interventi di manutenzione ordinaria". Attraverso quest’attività di volontariato, "i giovani dipendenti o

No profit : recupero scuole e persone in difficoltà in obiettivi Community Day (2) : (AdnKronos) - Oggi La Strada è un punto di riferimento per chi vive in situazioni di disagio, soprattutto nelle zone 4 e 5 di Milano: "In un quartiere di periferia così complesso come Corvetto -spiega il presidente della cooperativa, Gilberto Sbaraini- recuperare spazi di bellezza è un segnale molto

No profit : recupero scuole e persone in difficoltà in obiettivi Community Day : Milano, 18 set. (AdnKronos) - Lavori di manutenzione nelle scuole, supporto alle fasce di popolazione in difficoltà, ma anche diffondere una maggiore consapevolezza al consumo responsabile in campo alimentare e aiutare le famiglie alle prese con l'emergenza abitativa a trovare soluzioni sicure. Ques

No profit : Galimberti - eventi come Community Day responsabilizzano giovani : Milano, 18 set. (AdnKronos) - I lavori di manutenzione effettuati oggi alla scuola Locatelli-Quasimodo di Milano dai giovani dipendenti di Whirlpool per il Community Day rappresentano "un bellissimo esempio di collaborazione tra pubblico e privato", oltre che un'occasione per responsabilizzare i rag

Al via a Milano il Community Day 2018 di Whirlpool : Milano, 18 set., Adnkronos, - Giovani provenienti da varie parti del mondo impegnati in un progetto di solidarietà, a favore delle fasce svantaggiate della popolazione. E' quello che sta accadendo ...