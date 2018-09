Clima | estate 2018 la piu' calda di sempre in Europa!

Clima - NOAA : l’estate 2018 è stata la più calda mai registrata in Europa - battuto il record del 2003 [DATI e MAPPE] : 1/5 ...

Clima - NOAA : l’estate 2018 la più calda mai registrata in Europa [DATI] : L’Agenzia statunitense NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ha reso noto che l’estate 2018 è stata la più calda in Europa dal 1910, da quando sono disponibili le rilevazioni delle temperature. Nei mesi di giugno, luglio e agosto la colonnina di mercurio nel Vecchio Continente ha fatto registrare +2,16°C oltre la media, battendo il record del 2003: è la prima volta che nell’estate europea si raggiungono i 2°C ...

Clima - bilancio estate 2018 : stagione molto piovosa e movimentata : E’ tempo di bilanci di questa stagione estiva 2018, essendo iniziato oramai da dieci giorni l’autunno meteorologico e mancando nemmeno un paio di settimane all’avvio di quello astronomico. Nell’immagine in evidenza, abbiamo rappresentato l’andamento medio barico registrato per il trimestre estivo Giugno-Luglio-Agosto. Balza subito agli occhi, la colorazione a scala di celeste-blu che caratterizza gran parte dell’Italia, i settori balcanici e ...

Clima - Milano : estate con temperature più alte della media e poca pioggia : Il 31 di agosto si è conclusa l’estate meteorologica: ecco come è stato nel complesso il trimestre estivo a Milano, spiega la Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, “analizzando i dati della stazione meteo ubicata nel centro cittadino, confrontandoli con quelli del CLINO (Climatic Normal) 1981-2010 e degli anni più recenti“. “L’estate meteorologica 2018 a Milano è stata indubbiamente molto calda: essa ...

Tuffo nel passato - decimo episodio. Estate 2007 : una stagione calda a livello di Clima ma anche di musica : Siamo giunti al decimo episodio di “Tuffo nel passato”. L’ultimo dedicato alle estati del passato e la loro musica, ma non l’ultimo di questa rubrica: quindi, cari lettori che seguite quest’appuntamento con la storia, non disperate! La decima fermata è quella dell’Estate 2007. L’Estate in cui la Juventus e il Napoli celebrano il loro ritorno in serie A: la prima era retrocessa in B per i verdetti dell’inchiesta di Calciopoli che ha visto gli ex ...

L'estate in cui il Clima impazzì : Siccità, incendi, uragani e inondazioni: sarà un altro anno record. Ma in Italia le temperature stanno finalmente per calare

Estate 2018 - record di caldo in tutto il mondo a luglio : dai 41 - 1°C del Giappone ai 51 - 3°C dell’Algeria passando per i 32°C della Scandinavia - “è il dramma del cambiamento Climatico” : Un’Estate di temperature estreme quella del 2018, che continua a far registrare ondate di caldo record in tutti e 4 i continenti che occupano l’emisfero settentrionale. Lunedì 23 luglio, il Giappone ha registrato una temperatura mai raggiunta prima sullo stato dalle registrazioni avviate nel 1800. Kumagaya, città a 65 km da Tokyo, ha raggiunto i 41,1°C nel bel mezzo di un’ondata di caldo che persiste da diverse settimane e che ha ucciso almeno ...