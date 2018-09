Clima | Acea | “I 28 decidano presto i limiti diemissioni Ue per i camion”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 settembre 2018) I 28 devono decidere rapidamente quali saranno idelle emissioni di CO2 per i mezzi pesanti, perché con l’avvicinarsi dello scadere della legislatura europea il rischio è che ci siano poi ritardi nella messa in atto delle misure e danni per l’industria. E’ l’appello lanciato dall’associazione dei costruttori automotive europei dell’, dopo che la Commissione Ue a maggio ha proposto per la prima volta degli standard per i camion per il 2025 e il 2030, con una revisione nel 2022. La proposta è ora nelle mani di Parlamento e Consiglio Ue. “Chiediamo a europarlamentari e ministri di arrivare una rapida decisione politica su una soluzione ragionevole che possa essere attuata in modo puntuale”, ha sottolineato l’ad di Man Truck &Bus e presidente del board per i veicoli commerciali dell’Joachim Drees, ...