Cio | Milano-Cortina nuova visione Giochi

Hockey ghiacCio - Alps League 2019 : pesanti sconfitte per Renon e Cortina - Asiago ok. Rimandato il debutto di Milano : La stagione 2018-2019 di Alps Hockey League è stata inaugurata ieri, sabato 15 settembre, e le sorprese non sono mancate: i vice-campioni uscenti di Renon hanno subito un pesante passivo in trasferta contro il Lustenau (7-3), mentre lo sloveno Jesenice strapazza Cortina per 7-1. Asiago, detentore del titolo, fatica più del previsto contro Salisburgo, ma trova comunque la via del successo in Austria per 3-0. Tanta attesa per il debutto di Milano ...