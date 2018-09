Chili di troppo? Meglio a forma di pera che di mela

Balotelli “sovrappeso” : multato dal Nizza per i Chili di troppo : Mario Balotelli è stato multato dal Nizza a causa dei chili di troppo messi su durante le vacanze estive, lo ha rivelato il patron Rivière Ancora guai per Mario Balotelli. Jean-Pierre Rivère, presidente del Nizza, ha rivelato in un’intervista al Nice Matin: “Mario si è messo fuorigioco da solo”. A quanto pare il calciatore italiano è stato multato a causa dei chili di troppo messi su durante l’estate. “Il ...

Dieta : una guida gratuita dichiara guerra ai Chili di troppo : Sono in aumento in Italia le persone in sovrappeso con una percentuale del 32,5% e quelle obese del 10%. Ecco la guida contro i chili di troppo

Dieta dell’ananas : combatti la cellulite e i Chili di troppo : Seguendo la Dieta dell’ananas per pochi giorni, non più di quattro, sarà possibile depurarsi e perdere quei fastidiosi chili in eccesso. Tutti prima o poi danno il via alla ricerca di una Dieta rapida, per perdere qualche chilo in pochi giorni. I motivi possono essere svariati, dal periodo in cui ci si sente particolarmente gonfi a quelli immediatamente precedenti la prova costume. Uno dei metodi più apprezzati in tal senso è quello della ...