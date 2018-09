Chi è Vittoria Di Flavio | la vera nuova fidanzata di Briatore

Volley - Mondiali 2018. Italia-Slovenia 3-1 - Chicco Blengini : “Vittoria durissima - cinque successi erano l’obiettivo” : L’Italia ha chiuso alla grande la prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile sconfiggendo la Slovenia per 3-1 e presentandosi così alla seconda fase a punteggio pieno (5 vittorie, 15 punti). Prova di forza da parte della nostra Nazionale che ha annichilito i balcanici e ora vuole continuare a sognare in grande, presentandosi a Milano da imbattuta per sfidare Olanda, Russia e Finlandia nella corsa verso la terza fase. Queste le ...

CecChinato non ha dubbi : “Djokovic è il vero n°1! La mia vittoria? Dopo la partita ha detto che…” : Marco Cecchinato ha speso delle belle parole per Novak Djokovic, giudicandolo come il ‘vero’ n°1 del tennis attuale: il tennista siciliano è poi tornato a parlare della sua vittoria contro Nole al Roland Garros Intervistato ai microfoni dell’AGI, Marco Cecchinato si è ritrovato a rispondere a diverse domande interessanti, fra le quali alcune in merito a Novak Djokovic. Il tennista azzurro è stato l’ultimo a battere Nole, ...

Miss Italia - Chi è Carlotta Maggiorana «Dedico la vittoria a mio padre che non c'è più e alle Marche» : Emiliano, suo marito, glielo aveva detto: «Non tornare a casa senza la corona». E lei lo ha accontentato . Però per il bambino gli tocca aspettare, perché quest'anno lei avrà un bel po' di cose da ...

Vittoria Deganello dimentica Mattia : a Milano con un calciatore del Chievo : Vittoria Deganello avvistata insieme ad un calciatore del Chievo Verona Dopo la definitiva rottura con l’ex tronista Mattia Marciano, Vittoria Deganello cerca di ritrovare l’amore. A distanza di un mese circa, ormai, nè Mattia nè Vittoria sono stati protagonisti di flirt avvenuti alla luce del sole. Marciano, qualche settimana fa aveva apertamente dichiarato che tra […] L'articolo Vittoria Deganello dimentica Mattia: a Milano ...

DIRETTA Chievo Fiorentina Primavera, risultato finale 0-4: vittoria netta dei viola nella prima giornata del campionato 1, il cambio di passo ospite avviene dopo l'ora di gioco

Vincitrice Miss Italia 2018, chi è? Le favorite per la vittoria del titolo e i pronostici: i bookmakers hanno già le idee chiare, ma attenzione alle possibili sorprese.

Mondiali di Pallavolo - Italia sChiacciasassi : 4a vittoria di fila - Repubblica Dominicana ko : L'Italvolley cala il poker. Battendo la Repubblica Dominicana 3-0 (25-12 25-18 25-15), gli azzurri di coach Blengini infilano la quarta vittoria di fila ai Mondiali e consolidano il primato nel girone, in attesa della partita di martedì contro la Slovenia (che in caso di sconfitta con l'Argentina sarebbe matematicamente dietro agli azzurri)Continua a leggere

Lazio - Inzaghi : 'Bene la vittoria - ma dovevamo Chiudere prima la partita' : Per questo dico che nell'economia della gara ci stava bene il pareggio. Non siamo stati fortunati in alcune situazioni. Spero che la squadra non ne risenta a livello emotivo. Siamo bravi a giocare ...

Coppa BernocChi – Colbrelli fa bis : splendida vittoria di Sonny nell’edizione del Centenario : Sonny Colbrelli super alla Coppa Bernocchi: il 28enne bissa la vittoria dello scorso anno nell’edizione del Centenario Grande spettacolo oggi nel Trittico Lombardo: dopo la vittoria di ieri di Moscon alla Coppa Agostoni, oggi Sonny Colbrelli ha conquistato a Coppa Bernocchi, battendo tutti i suoi rivali nel percorso della prima edizione, ripristinato in occasione del Centenario della corsa. Il ciclista 28enne della Bahrain Merida ha ...

Coppa BernocChi 2018 - Sonny Colbrelli : “Dedico la vittoria alla mia ragazza - divento papà! Hanno fatto tutto i miei compagni” : Sonny Colbrelli ha vinto la prestigiosa Coppa Bernocchi 2018, grande classica italiana giunta alla 100^ edizione. Il 28enne bresciano si è imposto dominando letteralmente la volata e imponendosi praticamente per distacco nei confronti degli avversari. L’alfiere della Bahrain Merida ha festeggiato sul traguardo di Legnano per la seconda volta consecutiva e ha poi commentato in questo modo il suo successo ai microfoni di spaziociclismo: ...

Coppa BernocChi 2018 : Sonny Colbrelli è dominante! Vittoria per distacco in volata : Arriva la doppietta: Sonny Colbrelli è inarrestabile e concede il bis, andandosi a prendere la Coppa Bernocchi numero 100, dopo aver trionfato anche lo stesso anno. Successo strepitoso per il bresciano della Bahrain-Merida, che nella volata finale non ha davvero lasciato spazio a nessuno degli avversari, dominando in lungo e in largo. Quattro uomini al comando nelle prime fasi di gara: Antunes (CCC Sprandi Polkowice), Ganna (UAE Team Emirates), ...

Nuoto Paltrinieri - primo podio nel fondo 'Ho sfiorato la vittoria - non Chiedevo di più' : ROMA - Gregorio Paltrinieri sfiora l'impresa nella penultima tappa delle Marathon Swin Fina sulla 10 chilometri nel famoso Qiandao, lago artificiale formato dal bacino idrico del fiume Xin'an. Dopo il ...

Basket in Carrozzina – Europei 2018 : bella Italia - vittoria alla TurChia : bella Italia EFA agli Europei di Basket in Carrozzina: tutto alla Turchia a Lignano Sabbiadoro Si è svolta a Lignano Sabbiadoro la 10ª edizione degli Europei maschili Under 22 di Basket in Carrozzina (International Wheelchair Basketball Federation) e i femminili Under 24. La nazionale Italiana era inserita nel Gruppo B del torneo, insieme ai vicecampioni Europei della Gran Bretagna, a Israele e alla Spagna. Nel gruppo A si sono sfidate ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina 3-1. Chicco Blengini : “Vittoria sofferta - bravi a reagire”. Juantorena : “Messo il cuore” : Emozioni a mille al Mandela Forum di Firenze dove l’Italia ha sconfitto l’Argentina per 3-1 nella terza partita dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale ha portato a casa un successo fondamentale, soffrendo tantissimo e rischiando di essere trascinata al tie-break. Tanta felicità nel gruppo azzurro per averla scampata come traspare dalle dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato tramite la ...