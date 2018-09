Champions | Real Madrid-Roma 3-0 | in gol Isco su punizione | Bale e Mariano

Champions League - troppo Real Madrid per la Roma : Isco - Bale e Mariano fanno 3-0 : La Roma non regge l'urto del Real Madrid : al Bernabeu, al debutto nel Gruppo G della Champions League , gli uomini di Di Francesco cedono 3-0 contro i tri-campioni in carica, pur nella nuova era del ...

Champions League 2019 : Real Madrid-Roma 3-0. Dominio dei campioni in carica - Olsen evita un passivo più pesante : Grande esordio del Real Madrid nella Champions League di calcio: Roma annichilita per 3-0, al temine di una partita dominata il lungo ed in largo. Nella prima frazione gol su punizione di Isco, nella ripresa marcature di pregevole fattura di Bale e Mariano. Olsen, migliore dei giallorossi, con ottime parate, evita un passivo maggiore. Nel primo tempo parte forte il Real, con Bale che al 4′ ha già sul piede il pallone del vantaggio, il suo ...

Pagelle Real Madrid-Roma 3-0 - voti Champions League : Modric e Isco inventano calcio - Fazio e Schick i peggiori nella Roma : Il Real Madrid si impone col punteggio di 3-0 sulla Roma nella prima giornata del gruppo G della Champions League 2018-2019. Decisivi i gol di Isco, Bale e Mariano, grande prestazione anche di Luka Modric e di tutto il centrocampo madridista. nella Roma si salvano Olsen e Under, mentre offrono una prestazione disastrosa Fazio ed il subentrato Schick. Pagelle Real Madrid-Roma Roma Olsen 6,5: Risponde presente su due tiri ravvicinati di Isco con ...

Pagelle Real Madrid-Roma 2-0 - voti Champions League : Modric e Isco inventano calcio - Olsen e Under i migliori della Roma : Pagelle Real Madrid-Roma Roma Olsen 6,5: Risponde presente su due tiri ravvicinati di Isco con due parate fantastiche di istinto. Molto reattivo anche sul colpo di testa di Ramos, mentre non può molto in occasione di entrambi i gol. Florenzi 5,5: In grande sofferenza in fase difensiva quando deve contenere lo strapotere tecnico di Marcelo. Non si fa mai vedere in avanti con delle sovrapposizioni e si limita a svolgere compiti difensivi. Manolas ...

