Champions | Messi raggiunge Raul | ma Mbappé gli ' ruba' un record

Champions League - Messi e Casillas riscrivono la storia : Iker Casillas, 37 anni. Epa Per entrare ancora una volta nella storia Leo Messi ci ha messo appena 31'. In occasione della sfida di Champions contro il Psv l'argentino ha pennellato una punizione ...

Champions - Barcellona-Psv : 4-0. A segno Messi - tripletta - e Dembélé : Facendo sembrare la prodezza la cosa più facile del mondo. E nel finale, Messi ne ha messo un altro pallone in porta con un diagonale tanto per portarsi a casa l'ennesimo pallone. il bimbo in lacrime ...

Eh sì - è proprio in crisi questo Messi : esordio in Champions - tripletta e pallone a casa [VIDEO] : Leo Messi ancora una volta protagonista in Champions League con una tripletta da favola che ha portato in vetta al girone il suo Barcellona “Leo Messi non è tra i candidati del Fifa best player? Forse perchè è di un’altra categoria, non lo premiano con gli altri“. Il pensiero del presidente del Barcellona Bartomeu, è sembrato una profezia. Stamane queste parole, in serata lo show di Messi all’esordio stagionale in ...

Champions League - Barcellona-Psv 4-0 : un tris di Messi regola gli olandesi : Van Bommel, ex blaugrana, torna al Camp Nou da allenatore del Psv per l’esordio in Champions. Nel primo tempo, l’ottima condotta degli olandesi concede poco ai padroni di casa, che passano in vantaggio grazie a un gioiello su punizione di Messi. Il Psv è pericoloso nelle ripartenze e riesce a rendersi pericoloso con Bergwijn. Possesso palla e gestione del match comunque in mano ai padroni di casa, come da consuetudine. Nel ...

Champions League - gol da favola di Messi : gli basta mezz’ora per la prima magia [VIDEO] : Champions League, Leo Messi ha segnato il primo gol della competizione in questa annata, con una punizione da favola Champions League, è bastata mezz’ora a Leo Messi per timbrare la prima magia della sua stagione europea. Si è trattato di una punizione perfetta che ha portato in vantaggio il suo Barcellona contro il Psv. Una gara non ancora definitivamente indirizzata dai blaugrana, ma Messi ha messo il proprio marchio ...

Champions League - Bergwijn e la foto da bambino con l'idolo Messi : ora lo sfida col suo Psv : proprio vero che a volte i sogni di realizzano. Camp Nou, ore 19, gruppo B e prima partita della nuova Champions per il Barcellona. Contro ci sarà il Psv, campioni in carica d'Olanda e ancora ...

Champions League - ecco le partite in chiaro : l’elenco dei match trasmessi dalla Rai : La Champions League sta per entrare nella fase importante, i gironi sono stati sorteggiati e si preannuncia grande spettacolo già dalle prime giornate. Hanno maggiori chance di qualificazione la Juventus e la Roma mentre urna sfortunata per Napoli ed Inter che però hanno ugualmente tutte le chance di ottenere il passaggio del turno. Si tratta di una stagione molto importante per i club italiani, la Juventus è la favorita alla vittoria ...

Inter - Skriniar pronto per la Champions : 'non vedo l'ora di incontrare Messi' : Skriniar si trova in ritiro con la Nazionale slovacca, ma la testa non può non andare ai prossimi impegni con l'Inter Milan Skriniar ha lasciato per qualche giorno Milano per unirsi alla sua Nazionale.

Milan Skriniar ha lasciato per qualche giorno Milano per unirsi alla sua Nazionale. Dal ritiro slovacco, il calciatore nerazzurro ha parlato in conferenza stampa dei prossimi impegni che attendono l'Inter, dalla Champions alla corsa in campionato: "Non vedo l'ora di giocarla e di affrontare Messi.

Messi incorona la Juventus : “con Cristiano Ronaldo è favorita per la Champions League” : Leo Messi sorpreso dal trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il campione argentino però non ha dubbi: bianconeri favoriti per la Champions League Cristiano Ronaldo vs Messi, la sfida che ha infiammato non solo la Liga, ma anche l’intero calcio mondiale da almeno 10 anni a questa parte. Una lotta fra i due fuoriclasse che si sono contesi campionato spagnolo, Champions League e Pallone d’Oro, anno dopo dopo anno. ...

Juve - senti Messi : “Favoriti in Champions con l’arrivo di Ronaldo” : Leo Messi parla della Champions League e del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. In un certo senso sarà agevolato dal fatto che i media spagnoli non metteranno più a confronto le sue gesta con quelle di CR7. Messi sarà certamente più libero mentalmente di esprimere le sue enormi qualità e metterle al servizio di un Barcellona che per troppi anni ormai ha visto i rivali storici del Real Madrid alzare al cielo la tanto sognata Champions ...

