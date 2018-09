Champions | Lione | che impresa col City Vincono United e Bayern

Champions League – Sorpresona City - il Lione sbanca l’Etihad : United e Bayern Monaco ok in trasferta : Si conclude con un risultato inaspettato il primo turno dei gironi di Champions League, il Lione sbanca l’Eithad e mette ko il City. Bene sia United che Bayern, pari tra Plzn e Cska Si completa la prima giornata della fase a gironi di Champions League, si conclude con un risultato davvero sorprendente che in pochi avrebbero pronosticato. Il Lione stende il Manchester City e sbanca l’Etihad, imponendosi in trasferta con il ...

Sorteggio Champions League 2018-2019 : le possibili avversarie del Napoli. Valencia - Monaco e Lione insidie da terza e quarta fascia. Si spera nel Lokomotiv Mosca in prima : Il Sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 2018/19 si svolgerà a Montecarlo giovedì 30 agosto alle ore 18.00 e vedrà coinvolte quattro squadre italiane, tra cui il Napoli di Carlo Ancelotti. I partenopei giungono così alla terza partecipazione consecutiva alla fase finale della Champions, dopo aver rimediato un eliminazione agli ottavi dal Real Madrid (due stagioni orsono) ed una nel girone con Manchester City e Shakhtar ...

Champions League - una gara a porte chiuse per il Lione : il club francese punito dall’Uefa : La Uefa ha deciso di sanzionare il Lione per i disordini creati dai propri tifosi durante il match con il Cska della scorsa edizione dell’Europa League L’Olympique Lione giocherà a porte chiuse la prima partita casalinga della prossima Champions League. La Uefa lo ha annunciato oggi come sanzione per gli incidenti che si sono verificati nell’ultima partita di Europa League. L’organo di governo del calcio europeo ha ...

Champions : Lione - 1 match a porte chiuse : ROMA, 27 AGO - Un match di Champions League da giocare a porte chiuse. E' questa la sanzione che l'Uefa ha inflitto al Lione per i problemi creati dalla sua tifoseria durante la scorsa Europa League ...

