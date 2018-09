Champions League - Inter-Tottenham | Spalletti esalta il suo capitano | ' Icardi è

Champions League - Vecino protagonista assoluto contro il Tottenham : 'segnare per vincere è più bello' : ha spiegato Vecino nel post partita come si legge su Gazzetta dello Sport A volte non siamo riusciti a ribaltare la situazione, contro il Tottenham invece sì, era un momento difficile e siamo rimasti ...

Valencia-Juventus in tv - dove vedere la diretta streaming Champions League : Valencia-Juventus in diretta tv e streaming: telecronisti Valencia-Juventus sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; ...

Champions League – Vecino protagonista assoluto contro il Tottenham : “segnare per vincere è più bello” : Vecino ed il suo gol che ha regalato la vittoria in Champions League all’Inter, tutta l’euforia dell’uruguaiano nelle dichiarazioni post partita Matías Vecino ieri si è reso protagonista nella prima partita della fase a gironi di Champions League. contro il Tottenham la squadra di Spalletti ha vinto con la rete del centrocampista uruguaiano che allo scadere di testa ha fatto venire giù San Siro. “E’ vero. Io di gol ...

Risultati Champions League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score gironi E - F - G - H (1^ giornata) : Risultati Champions League: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano mercoledì 19 settembre. Nella prima giornata sono in campo la Juventus e la Roma(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 08:00:00 GMT)

Real Madrid-Roma - Champions League 2019 : le probabili formazioni. De Rossi e N’Zonzi insieme - Dzeko guida il tridente : Tornano le notti di Champions League per la Roma e i gialloRossi sperano di ritrovarsi proprio in Europa dopo le iniziali difficoltà in campionato. Le imprese dello scorso anno e la semifinale raggiunta sono ancora negli occhi dei tifosi gialloRossi e l’obiettivo per la squadra di Di Francesco è provare a ripetersi nuovamente. Il cammino, però, comincia da coloro che hanno vinto per tre volte consecutivamente la Champions League, il Real ...

Valencia-Juventus - Champions League 2019 : le probabili formazioni. Allegri rilancia Pjanic e Chiellini - Valencia senza Kondogbia : La rincorsa della Juventus alla Champions League 2018/19 scatta oggi, dallo stadio Mestalla di Valencia. I bianconeri alle ore 21.00 affronteranno i Blanquinegros spagnoli in un match di grande importanza che porterà punti pesanti nella prima giornata del Girone H della massima competizione europea. La squadra di Max Allegri sbarca a Valencia con le idee chiare, ovvero proseguendo sul classico 4-3-3. In porta è ancora il polacco Szczesny a ...

Champions League – Inter-Tottenham - Spalletti esalta il suo capitano : “Icardi è fondamentale” : Luciano Spalletti, dopo la vittoria allo scadere contro il Tottenham, parla del risultato portato a casa dall’Inter nelle prima partita della fase a gironi della Champions League Luciano Spalletti ha esultato con i suoi calciatori quando allo scadere del secondo tempo, nella partita contro il Tottenham, è arrivato il gol di Vecino che ha regalato la vittoria all’Inter. Una rete davvero preziosa, che ha permesso alla squadra ...

Inter-Tottenham - le pagelle di Champions League : Dopo un inizio di campionato pessimo, l'Inter trova il riscatto al debutto in Champions League contro un Tottenham in vantaggio fino alla fine del match. Succede tutto negli ultimi minuti: al 41' del ...

Champions League – Stella Rossa-Napoli - Ancelotti ed i suoi rimpianti : “siamo stati sfortunati e poco incisivi” : Carlo Ancelotti commenta la prima partita in Champions League con il suo Napoli, l’allenatore non sprizza di gioia per il pareggio contro la Stella Rossa Il Napoli non riesce a finalizzare allo stadio Maracanà di Belgrado contro la Stella Rossa e porta a casa un solo punto nella prima partita della fase a gironi di Champions League. “Ci è mancato poco – ha spiegato Ancelotti nel post partita ai microfoni di Sky Sport – Nella ...

Real Madrid-Roma - Champions League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. C’è la diretta gratis e in chiaro sulla RAI : Nella testa di un tifoso della Roma, la sfida col Real Madrid evoca tanti ricordi recenti. Real-Roma, o Roma-Real, è la partita giocata l’11 settembre 2001, quando la UEFA non fermò la Champions League (ma lo fece il giorno dopo), è il gol di Francesco Totti che consente di espugnare il Bernabeu, è l’ottavo di finale del 2007-08 con doppio 2-1 e accesso ai quarti per la prima volta in oltre vent’anni. Questa volta, la sfida ...

Valencia-Juventus - Champions League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Questa sera, mercoledì 19 settembre, si giocherà Valencia-Juventus, prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Esordio stagionale dei bianconeri nella massima competizione continentale, l’obiettivo dichiarato dei Campioni d’Italia che puntano alla Coppa dalle grandi orecchie dopo un mercato faraonico che ha portato il fenomeno Cristiano Ronaldo a Torino. Gli uomini di Massimiliano Allegri, reduci da quattro vittorie ...

Champions League - Liverpool-Psg 3-2 : decisivo Firmino al 92' : Meunier e Mbappè recuperano l'uno-due Reds firmato Sturridge e Milner, poi il gran gol del brasiliano

Champions League : Borussia Dortmund e Atletico ok - tris del Galatasaray : Nel gruppo A Pulisic stende il Brugge, rimonta vincente dei Colchoneros. Gruppo D: i turchi in testa dopo il 3-0 alla Lokomotiv, Schalke-Porto finisce 1-1

Basket - Champions League 2018-2019 : Cantù comincia il suo cammino europeo ospitando il Szolnoki Olaj : Ancora una volta Italia-Ungheria, ma questa volta il palcoscenico è quello dei preliminari della Champions League 2018-2019. Domani sera (ore 20.30), infatti, al PalaDesio si disputerà il match tra Red October Cantù e Szolnoki Olaj. E’ l’andata del primo turno, mentre sabato ci sarà il ritorno in Ungheria. Sarà importante vincere in casa con un buono scarto, perchè in terra ungherese non sarà facile, come ha dimostrato lunedì ...