Champions League 2019 | Valencia-Juventus 0-2 | vittoria di lusso al Mestalla! Doppietta di

Pagelle Real Madrid-Roma 3-0 - voti Champions League : Modric e Isco inventano calcio - Fazio e Schick i peggiori nella Roma : Il Real Madrid si impone col punteggio di 3-0 sulla Roma nella prima giornata del gruppo G della Champions League 2018-2019. Decisivi i gol di Isco, Bale e Mariano, grande prestazione anche di Luka Modric e di tutto il centrocampo madridista. nella Roma si salvano Olsen e Under, mentre offrono una prestazione disastrosa Fazio ed il subentrato Schick. Pagelle Real Madrid-Roma Roma Olsen 6,5: Risponde presente su due tiri ravvicinati di Isco con ...

Risultati Champions League/ Classifica aggiornata : Pjanic esalta la Juventus - Roma ko al Bernabeu : Risultati Champions League: Classifica aggiornata, la Juventus passa al Mestalla con due rigori di Pjanic, la Roma cade al Bernabeu colpita dal Real Madrid. City ko in casa con il Lione

Champions League - debutto con espulsione per Cristiano Ronaldo : Milano, 19 set., askanews, - Era il più atteso nonché l'uomo che può portare davvero la Juventus a vincere la Champions League dopo molti tentativi sfumati negli scorsi anni. Ma l'avventura europea di ...

Cristiano Ronaldo - clamoroso in Champions League : espulso dopo mezz'ora tra Valencia e Juventus : clamoroso a Valencia: Cristiano Ronaldo espulso al debutto in Champions League con la Juventus dopo soli 29 minuti. Il portoghese è stato cacciato dall'arbitro tedesco Felix Brych , che arbitrò la ...

Real Madrid Roma la prima di Champions League 2018 19 in diretta : 46 finisce il primo tempo con il risultato Real Madrid 1 Roma 0 La cronaca in diretta di Real Madrid Roma la prima di Champions League 2018 19 Secondo tempo:

Juventus - Cristiano Ronaldo espulso contro il Valencia : è la prima in Champions league : Cristiano Ronaldo sognava un esordio diverso in Champions league con la maglia della Juventus ma la sua partita è durata appena mezz'ora: il portoghese contro il Valencia ha rimediato la prima espulsione in Champions in 154 presenze. Colpa delle scintille con Murillo a pallone lontano, l'attaccante sembra colpire il difensore, l'arbitro non vede ma poi viene avvertito e gli mostra il carellino rosso. CR7 è poi uscito dal campo in lacrime.

Champions League 2019 - quando giocano la prossima partita Juventus e Roma? Date - avversarie - programma e tv : Dopo aver affrontato Valencia e Barcellona in trasferta, Juventus e Roma torneranno in campo tra due settimane per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Le due squadre italiane giocheranno in casa contro due avversarie sulla carta nettamente inferiori, ovviamente martedì 2 ottobre ma in due orari differenti: i bianconeri se la dovranno vedere contro lo Young Boys alle ore 18.55 mentre i giallorossi incroceranno il ...

Champions League - incredibile a Valencia : espulso Cristiano Ronaldo : Minuto 29' di Valencia-Juventus: l'arbitro tedesco Brych espelle Cristiano Ronaldo, su segnalazione dell'addizionale, per via di un diverbio culminato con un calcetto e un buffetto da parte del portoghese all'ex difensore dell'Inter Jeison Murillo. I due erano venuti a contatto dopo uno scontro di gioco con l'ex Real Madrid e Manchester United che ha invitato il suo avversario a rialzarsi: il direttore di gara non ha visto nulla ed è stato il ...

Champions League - Real Madrid-Roma 1-0 La Diretta Isco apre le marcature : Il Real Madrid, campione in carica della massima competizione europea per squadre di club, fa il suo ingresso nella Champions League di quest'anno ospitando al Santiago Bernabeu la Roma; gli...