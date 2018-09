Champions League 2018 19 | tocca a Roma e Juventus e a Rai 1

Champions League : quante giornate rischia Ronaldo? : Su Sky Sport nel dopo partita è intervenuto Alessandro Del Piero : per lui Ronaldo non era da rosso , e come sostenuto negli studi anche da Capello, probabilmente nemmeno da giallo, , ma stando al ...

Video/ Young Boys Manchester United (0-3) : highlights e gol della partita (Champions League) : Video Young Boys Manchester United (0-3): highlights e gol della partita di Champions League, netta vittoria di Mourinho con doppietta di Pogba in terra di Svizzera(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 10:03:00 GMT)

Video/ Benfica Bayern Monaco (0-2) : highlights e gol della partita (Champions League) : Video Benfica Bayern Monaco (0-2): highlights e gol della partita di Champions League, colpaccio tedesco firmato da Lewandowski e Renato Sanches a Lisbona(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:58:00 GMT)

Champions League - ecco cosa rischia Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione : Champions League, cosa rischia Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione? E’ questa la domanda che si stanno ponendo i tifosi della Juventus Champions League, Cristiano Ronaldo è stato espulso nella serata di ieri durante Valencia-Juventus. Una decisione, quella dell’arbitro Brych, molto discussa dal club e dai tifosi juventini, presa davvero malissimo da CR7 uscito dal campo in lacrime a seguito del rosso. Sul passato però è ...

Video/ Manchester City Lione (1-2) : highlights e gol della partita (Champions League) : Video Manchester City Lione (1-2): highlights e gol della partita di Champions League, clamoroso colpaccio francese in casa della squadra di Guardiola(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:53:00 GMT)

Video/ Real Madrid Roma (3-0) : highlights e gol della partita (Champions League gruppo G) : Video Real Madrid Roma (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Bernabeu, valida per il gruppo G della Champions League(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:36:00 GMT)

VIDEO / Valencia-Juventus (0-2) : highlights e gol. Allegri esalta la squadra (Champions League) : VIDEO Valencia Juventus (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Mestalla, decisa dalla doppietta di Miralem Pjanic.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:31:00 GMT)

Video/ Valencia-Juventus - 0-2 - : highlights e gol della partita - Champions League gruppo H - : Video Valencia Juventus , risultato finale 0-2, : gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Mestalla, gruppo H della Champions League.

Video/ Valencia-Juventus (0-2) : highlights e gol della partita (Champions League gruppo H) : Video Valencia Juventus (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Mestalla, decisa dalla doppietta di Miralem Pjanic.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 03:02:00 GMT)

Calcio - Champions League : la Juve vince in 10 contro 11 a Valencia - la Roma cade al Bernabeu sotto i colpi del Real : La sfida parallela di Champions League tra Italia e Spagna finisce 1-1, con un’italiana vincente (la Juventus contro il Valencia) e una spagnola vincente (il Real Madrid contro la Roma). La Juve espugna il Mestalla per 2-0 con una doppietta su rigore di Pjanic e vince in inferiorità numerica per la contestata espulsione di Cristiano Ronaldo al debutto in Champions con i bianconeri (un CR7 che esce dal campo in lacrime dopo l’espulsione), ...

PAGELLE / Real Madrid Roma (3-0) : i voti della partita (Champions League gruppo G) : Le PAGELLE di Real Madrid Roma: i voti della partita, vittoria per 3-0 da parte dei blancos nella prima giornata di Champions League. I gol portano la firma di Isco, Bale e Mariano Diaz(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 23:47:00 GMT)

Champions League - Valencia-Juventus 0-2 : rosso a Ronaldo - Pjanic ne fa due su rigore : Chiamatela maledizione spagnola oppure sindrome da rosso in Champions League: cambia la città, da Madrid a Valencia,, cambiano gli interpreti, da Buffon a Ronaldo, ma pochi mesi dopo la storia si ...

Champions League - troppo Real Madrid per la Roma : Isco - Bale e Mariano fanno 3-0 : La Roma non regge l'urto del Real Madrid : al Bernabeu, al debutto nel Gruppo G della Champions League , gli uomini di Di Francesco cedono 3-0 contro i tri-campioni in carica, pur nella nuova era del ...

Champions League - la Juventus vince 2-0 a Valencia : due rigori di Pjanic - storico rosso a Cristiano Ronaldo : La Juventus vince in casa del Valencia al debutto in Champions League dopo 90 minuti concitati. Protagonista assoluto l'arbitro tedesco Felix Brych , che al 29' espelle Cristiano Ronaldo per un ...