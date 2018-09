Champions | Juventus di rigore a Valencia | 0-2 siglato Pjanic Espulso CR7

Champions League - Valencia-Juventus 0-2 : rosso a Ronaldo - Pjanic ne fa due su rigore : Chiamatela maledizione spagnola oppure sindrome da rosso in Champions League: cambia la città, da Madrid a Valencia,, cambiano gli interpreti, da Buffon a Ronaldo, ma pochi mesi dopo la storia si ...

Champions League - la Juventus vince 2-0 a Valencia : due rigori di Pjanic - storico rosso a Cristiano Ronaldo : La Juventus vince in casa del Valencia al debutto in Champions League dopo 90 minuti concitati. Protagonista assoluto l'arbitro tedesco Felix Brych , che al 29' espelle Cristiano Ronaldo per un ...

Champions League 2019 - Cristiano Ronaldo espulso : quante giornate rischia e quali partite salta? La Juventus non avrà CR7 contro… : Cristiano Ronaldo è stato clamorosamente espulso al 29′ di Valencia-Juventus, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Il fenomeno portoghese è stata sanzionato con un discusso cartellino giallo per avere sfiorato i capelli di Murillo dopo un innocuo contatto in area di rigore: una decisione che è parsa esagerata da parte dell’arbitro e che ha rovinato l’esordio di CR7 nella massima ...

INFORTUNIO DOUGLAS COSTA/ Valencia-Juventus - duro colpo alla caviglia per il brasiliano in Champions League : INFORTUNIO a DOUGLAS COSTA in Valencia-Juventus: duro colpo alla caviglia per il brasiliano per il match di Champions, che dovrà scontare ora 4 giornate di squalifica in Serie A(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 23:23:00 GMT)

Champions League 2019 - Valencia-Juventus 0-2 : vittoria di lusso al Mestalla! Doppietta di Pjanic su rigore - espulso Cristiano Ronaldo : La Juventus ha realizzato una vera e propria impresa nella prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio sconfiggendo il Valencia a domicilio con un rotondo 2-0. Preziosissimo colpaccio in trasferta dei bianconeri che conquistano un successo fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale, strappando tre punti di lusso grazie a una prestazione di grande cuore con la quale hanno annichilito gli spagnoli. Il successo è ...

Risultati Champions League/ Classifica aggiornata : Pjanic esalta la Juventus - Roma ko al Bernabeu : Risultati Champions League: Classifica aggiornata, la Juventus passa al Mestalla con due rigori di Pjanic, la Roma cade al Bernabeu colpita dal Real Madrid. City ko in casa con il Lione(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 22:45:00 GMT)

Cristiano Ronaldo Champions League : espulso dopo mezz'ora tra Valencia e Juventus : Contrasto con Murillo durante la sfida del Mestalla: il portoghese accenna una reazione e viene espulso dall'arbitro Brych. Una sanzione eccessiva. Primo rosso in 154 partite di Champions. Cristiano Ronaldo sognava un esordio diverso in Champions League con la maglia della Juventus ma la sua partita è durata meno di mezz'ora. CR7 è è uscito visibilmente scosso, in lacrime, dopo che l'arbitro Brych gli ha mostrato il rosso, un ...

Juventus - Cristiano Ronaldo espulso contro il Valencia : è la prima in Champions league : Cristiano Ronaldo sognava un esordio diverso in Champions league con la maglia della Juventus ma la sua partita è durata appena mezz'ora: il portoghese contro il Valencia ha rimediato la prima espulsione in Champions in 154 presenze. Colpa delle scintille con Murillo a pallone lontano, l'attaccante sembra colpire il difensore, l'arbitro non vede ma poi viene avvertito e gli mostra il carellino rosso. CR7 è poi uscito dal campo in lacrime.

Champions - Juventus : Ronaldo espulso a Valencia esce in lacrime : Prima bianconera in Champions con rosso diretto per Cristiano Ronaldo: il portoghese è stato espulso al 29' del primo tempo della partita Valencia-Juve. L'arbitro tedesco Felix Brych, richiamato dal ...

Champions League 2019 - quando giocano la prossima partita Juventus e Roma? Date - avversarie - programma e tv : Dopo aver affrontato Valencia e Barcellona in trasferta, Juventus e Roma torneranno in campo tra due settimane per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Le due squadre italiane giocheranno in casa contro due avversarie sulla carta nettamente inferiori, ovviamente martedì 2 ottobre ma in due orari differenti: i bianconeri se la dovranno vedere contro lo Young Boys alle ore 18.55 mentre i giallorossi incroceranno il ...

Pagelle/ Valencia-Juventus : i voti della partita (Champions League gruppo H - primo tempo) : Le Pagelle di Valencia Juventus: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida del Mestalla, valida per la prima giornata nel gruppo H di Champions League(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 21:50:00 GMT)

Ronaldo alla prima in Champions con la Juventus si fa espellere : prima bianconera in Champions con rosso diretto per Cristiano Ronaldo: il portoghese è stato espulso al 29' del primo tempo della partita Valencia-Juve.L'arbitro tedesco Felix Brych, richiamato dal giudice di linea posizionato dietro la porta, ha deciso di estrarre il rosso a Cristiano Ronaldo, per una manata su Murillo in fase d'attacco.Il portoghese è uscito dal campo in lacrime.L'espulsione di Cristiano Ronaldo nello stadio ...

Champions League - Valencia-Juventus 0-0 LIVE - espulso Ronaldo! : 30′ – espulso Ronaldo! Juventus in 10 23′ – Esce per infortunio Khedira, al suo posto Emre Can. Valencia e Juventus arrivano con umori diversi al primo match di Champions: per i bianconeri 4 vittorie su 4 in Serie A, mentre gli spagnoli stentano nella Liga (3 punti in 4 match). Allegri conferma il 4-3-3 previsto e manda in campo il tridente Bernardeschi, Manduzkic, Ronaldo, il più utilizzato e rodato al momento. ...

Valencia-Juventus 0-0 : risultato e cronaca live - Champions League 2018/2019 : Valencia-Juventus, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.