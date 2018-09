: #Ronaldo espulsione senza senso: ridicola. L’aspetto paradossale è che la Juve sostiene Ceferin che non vuole la Va… - zazzatweet : #Ronaldo espulsione senza senso: ridicola. L’aspetto paradossale è che la Juve sostiene Ceferin che non vuole la Va… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi ? Champions: URLO INTER #InterTottenham ? Napoli, zero reti e rimpianti ? Juve con… - forumJuventus : Filippo Tortu: 'Che voglia di vedere la Juve di CR7 in Champions!' ?? -

Luci e ombre nel mercoledì delle italiana in: laespugna il Mestalla di Valencia, lacede al Real Madrid allo stadio Bernabeu. Valencia-ntus 0-2 Bianconeri più forti di Cristiano Ronaldo, espulso al 29' dopo un contatto 'non ortodosso' con Murillo. In dieci,a segno due volte su rigore con Pjanic (45' e 51'). Al 96' Parejo fallisce dagli 11m (parata di Szczesny). Real Madrid-3-0 Una punizione di Isco a fine primo tempo rompe l'equilibrio. Bale firma il raddoppio (58'), tris di Diaz (92').(Di mercoledì 19 settembre 2018)