Champions | gruppo F | spettacolo tra Shakhtar Donetsk e Hoffenheim | finisce 2-2

Pagelle / Inter Tottenham - 2-1 - : Asamoah fa la differenza. I voti della partita - Champions League gruppo B - : Pagelle Inter Tottenham , 2-1, : i voti della partita di San Siro, per il gruppo B di Champions League, incredibile vittoria nerazzurra in rimonta.

VIDEO / Stella Rossa-Napoli (0-0) : highlights. L'analisi di Zielinski (Champions League gruppo C) : VIDEO Stella Rossa Napoli (risultato finale 0-0): gli highlights della partita che si è giocata al Maracana di Belgrado. Nessun gol in novanta minuti, solo un pari per i partenopei.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 09:16:00 GMT)

Video/ Stella Rossa-Napoli (0-0) : highlights della partita (Champions League gruppo C) : Video Stella Rossa Napoli (risultato finale 0-0): gli highlights della partita che si è giocata al Maracana di Belgrado. Nessun gol in novanta minuti, solo un pari per i partenopei.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 03:07:00 GMT)

Video/ Inter Tottenham (2-1) : highlights e gol della partita (Champions League gruppo B) : Video Inter Tottenham (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita di Champions League. I nerazzurri ribaltano tutto tra 85' e 92' e battono gli Spurs in Champions League(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 03:02:00 GMT)

Champions League 2018/2019 girone G : il focus sul gruppo della Roma con il calendario delle gare - Ultime Notizie Flash : Champions League 2018/2019 girone G: il focus sul gruppo della Roma con il calendario delle gare. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul girone della Roma

Champions League 2018/2019 girone C : il focus sul gruppo del Napoli con il calendario delle gare - Ultime Notizie Flash : Champions League 2018/2019 girone C: il focus sul gruppo del Napoli con il calendario delle gare. Tutto quello che c'è da sapere sul girone della squadra allenata da Ancelotti

Donnarumma : 'Milan grande gruppo - l'obiettivo è la Champions' : Il classe '99, interpellato da Sky Sport prima della partenza per il ritiro di Coverciano , ha voluto dare un messaggio chiaro ai tifosi rossoneri, facendo intendere come le motivazioni e gli ...

Champions - Napoli nel gruppo di ferro : ecco perché non è affatto finita : Il girone di ferro - lettera C come castigo - non avvilisce Mr Champions Ancelotti. «Giochiamo contro due candidate alla vittoria ma sarà difficile anche per loro affrontare il...

Champions League - Zanetti : "Gruppo difficile - ma noi siamo l'Inter..." : Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter. Getty Images "È un gruppo molto difficile: sappiamo che ci saranno difficoltà, ma noi siamo l'Inter e dobbiamo pensare positivo". È la reazione di Javier ...

Champions - Allegri : "Gruppo impegnativo". Marotta : "Noi favoriti? Non ci nascondiamo" : Poteva andare meglio, ma alla fine l'urna di Montecarlo ha regalato alla Juventus un gruppo comunque abbordabile, almeno sulla carta. In ogni caso Massimiliano Allegri evita facili entusiasmi e, pochi ...

Champions - Zanetti : "Gruppo difficile - ma siamo l'Inter" : Il vice-presidente nerazzurro: "Le parole di Perez? Se le ha dette le valuteremo nelle sedi opportune"

Sorteggi Champions : Roma nel gruppo G con Real Madrid - Cska e Viktoria Plzen : Con un leggero ritardo rispetto l'orario previsto è iniziata la cerimonia del Sorteggio della Champions League, che prenderà il via il 18/19 settembre prossimi e che si...

Champions - sorteggi a Montecarlo 18 La Diretta Roma nel gruppo G con Real Madrid - Cska e Viktoria Plzen : Con un leggero ritardo rispetto l'orario previsto è iniziata la cerimonia del sorteggio della Champions League, che prenderà il via il 18/19 settembre prossimi e che si concluderà l'1 giugno 2019 a ...

Champions League - urna amara : il Napoli nel gruppo della morte con Psg - Liverpool e Stella Rossa : Nasce la Champions League 2018/19. A Montecarlo, dalle urne dell'Uefa sta uscendo il programma del torneo più atteso e spettacolare, al via il 18/19 settembre prossimi e che si...