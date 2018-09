Champions | Allegri | ' Juve brava ma ha concesso qualcosa Ronaldo? La Var avrebbe aiutato'

Juve - Allegri : “con Ronaldo abbiamo più possibilità di vincere la Champions” : “L’arrivo di Ronaldo ha aumentato l’autostima ed è arrivato il giocatore più forte al mondo”. Così Massimiliano Allegri a poche ore dell’esordio stagionale. “Negli ultimi quattro anni abbiamo giocato due finali e siamo stati eliminati una volta ai supplementari e a Madrid su rigore al 93′. La Juventus ha fatto risultati, è cresciuta in autostima ed è normale che quest’anno abbiamo più ...

Valencia-Juventus - Champions League 2019 : le probabili formazioni. Allegri rilancia Pjanic e Chiellini - Valencia senza Kondogbia : La rincorsa della Juventus alla Champions League 2018/19 scatta oggi, dallo stadio Mestalla di Valencia. I bianconeri alle ore 21.00 affronteranno i Blanquinegros spagnoli in un match di grande importanza che porterà punti pesanti nella prima giornata del Girone H della massima competizione europea. La squadra di Max Allegri sbarca a Valencia con le idee chiare, ovvero proseguendo sul classico 4-3-3. In porta è ancora il polacco Szczesny a ...

Allegri avvisa la Juve : "A Valencia si decide la nostra Champions" : L'arrivo di Ronaldo ha cambiato questa percezione? 'Cristiano è il migliore al mondo e insieme a Messi si è diviso Palloni d'oro e classifica capocannonieri delle ultime dieci Champions. Il suo ...

Allegri : 'La sfida con il Valencia indirizzerà la nostra Champions' : Valencia - E' la prima partita, ma per Massimiliano Allegri il debutto della Juventus in Champions di domani sera a Valencia è già uno spartiacque: 'Dalla partita di domani dipenderà molto il nostro ...

Juventus - Allegri : "Favoriti per la Champions? Un passo alla volta. Dybala sta bene" : "Siamo una delle 4-5 squadre favorite per vincere la Champions, ma è una competizione strana, può succedere di tutto. Dobbiamo partire bene perché altrimenti il cammino sarebbe in salita. Facciamo un ...

Champions League - si parte : Spalletti ha voglia di riscatto - Allegri senza pressioni. Roma e Napoli a testa alta : Champions League- Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Champions League. Inter chiamata al difficilissimo ostacolo targato Tottenham. Spalletti ha già voglia di rivalsa dopo la brutta sconfitta contro il Parma: “I risultati non sono buoni ma non c’è confusione. Gli inglesi hanno fisicità, tecnica e velocità, Kane sta bene ma noi sappiamo cosa dobbiamo fare. […] L'articolo Champions League, si parte: Spalletti ...

Juventus - Allegri detta la linea : 'In Champions League senza assilli né ossessioni' : In cima alla classifica della Serie A dopo 4 giornate con 3 punti di vantaggio sul Napoli, la Juventus si gode il primato e si prepara al debutto in Champions League. Il primo impegno in Europa è in ...

Juventus - Allegri : “in Champions senza assilli” : Con il primato già abbastanza solido in campionato, la Juventus si immerge nel clima della Champions League con la trasferta di mercoledì a Valencia. “Ora – scrive su Twitter – prepariamo la Champions senza assilli né ossessioni”, dice Massimiliano Allegri che tornando sulla partita con il Sassuolo ammonisce: “80 minuti come volevamo, dobbiamo stare attenti perché a volte la ricerca di virtuosismi e nervosismo ...

Pirlo : 'Juve in prima fila per la Champions. Allegri top. Dybala - imita CR7' : Sette anni fa, di questi tempi, lanciava in porta Lichtsteiner per il primo gol targato Juventus nel neonato Stadium. Oggi, dopo 164 partite in bianconero e 4 scudetti vinti, in quello stadio ci ...

Fabio Capello : “Juve da Champions e io sto con Allegri” : Fabio Capello, martedì inizia la Champions: con Ronaldo la Juve può essere considerata la favorita?...

Allegri - l'uomo che vuole i record : adesso manca solo la Champions : Tra i grandi c'è già, ma lui non s'accontenta. Massimiliano Allegri vuole di più, vuole la Champions League. In Italia ha vinto tanto, praticamente tutto; in Europa invece la musica cambia: quella ...