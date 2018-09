C’è una tempesta perfetta per i sovranisti alla vaccinara

Anoressia - i ritrovi online delle “adepte” della magrezza estrema. Ma chiuderli non è possibile e una legge non C’è : Si definiscono “adepte di Ana”, cioè dell’Anoressia nervosa. Si danno delle regole, si motivano nel perseguire la magrezza estrema. Nati in Italia nei primi anni Duemila come diari virtuali in cui molte ragazze raccontavano l’evoluzione della malattia, nei blog e i siti pro-ana gli utenti si scambiano consigli su come tenere comportamenti restrittivi in ambito alimentare. L’evoluzione tecnologica ha aiutato lo sviluppo di un ...

Il governo : “Non C’è accordo - il progetto Olimpiadi è morto”. Ma il Coni cerca ancora una strada : «La proposta non ha il sostegno del governo ed è quindi morta qui». Poche, lapidarie e amare parole, in apertura dell’audizione davanti alla commissione Istruzione del senato, con cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, annuncia il no del governo alla candidatura italiana alle Olimpiadi inver...

C’è stata un’esplosione in un appartamento a Napoli - una persona è morta e due sono state ferite : Lunedì mattina intorno alle 11.30 c’è stata un’esplosione in un appartamento di via Don Minzoni, nei Quartieri Spagnoli di Napoli. È morta una donna di 52 anni, che viveva nell’appartamento, e sono stati feriti i due suoi figli, di 37 The post C’è stata un’esplosione in un appartamento a Napoli, una persona è morta e due sono state ferite appeared first on Il Post.

C’ERA UNA VOLTA ROMA.. “Chiesa del Gesù” : Il Diavolo, trasportato dal Vento su un carro demoniaco, attraversando le vie della capitale, rimase impressionato nel vedere la Chiesa del Gesù e, colpito dalla grande bellezza del monumento artistico, decise di entrare. Il Diavolo disse così al Vento che aveva da sbrigare importanti faccende all’ interno della Chiesa e di attenderlo perché sarebbe uscito di lì a poco per riprendere il cammino insieme. Lucifero entrando, non riuscì più ad ...

Leo Messi e le chicche sul suo gioco : “il nuovo ruolo - le ambizioni del Barca e C’è una cosa che devo migliorare” : Leo Messi sa bene che in questa stagione ci si attende molto dal suo Barcellona, nonostante l’addio di Iniesta e Paulinho “Vedo tutto, soprattutto il calcio argentino e la Copa Libertadores, anche se qualche volta è troppo tardi e non ci riesco. Non mi piace per niente, invece, rivedere le mie partite, preferisco guardare avanti. Mi sono evoluto, ma credo sia un processo normale. Ho esordito a diciassette anni in un ruolo, oggi ne ...

A Napoli C’è una vera macchina del tempo : A Napoli esiste una macchina del tempo, una macchina del tempo vera. È grande pochi metri quadri. Si trova a via Anticaglia, una via, guarda caso, dedicata alla roba antica, in senso quasi dispregiativo, come se non servisse più. Io ci sono stato in questa macchina del tempo e mi ha fatto impressione già prima di entrare dentro. Mi sono guardato intorno e ho capito la macchina del tempo si trova incastonata nell’antico teatro romano di ...

C’è una nuova grande esercitazione militare in Russia : È la più grande da quasi 40 anni, anche se molto probabilmente i numeri sono gonfiati The post C’è una nuova grande esercitazione militare in Russia appeared first on Il Post.

Migranti - il Viminale smentisce il governo tedesco : “Accordo per rispedirli in Italia? Non C’è alcuna firma” : Il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, ha annunciato di aver concluso un accordo con il governo italiano per il trasferimento dei Migranti fermati al confine che, però, avevano presentato la richiesta d’asilo in Italia. La dichiarazione rappresentava un successo per il membro del governo di Berlino, impegnato in una campagna per lo stop all’immigrazione irregolare, fino a quando a smentire le sue parole è arrivata la ...

In Etiopia C’è una scuola per imparare a ridere : Anche la risata può essere un’arte. Lo sa bene Belachew Girma, sorridente cinquantenne etiope che nel 2008 ha conquistato il record mondiale per la risata più lunga della storia, ben 3 ore e 6 minuti senza sosta. E che, da qualche tempo, dall’alto del suo master in psicologia e sociologia, ha aperto ad Addis Ababa una vera e propria scuola per imparare a ridere. O meglio, per riscoprire tutto quanto il potere benefico di una sana risata. La ...

“Salvini - fortunato che la sedia elettrica non C’è più”/ Bufera sull’assessore Valentina Pava "Si dimetta" : “Salvini, fortunato che la sedia elettrica non c’è più”. Bufera sull’assessore Valentina Pava "Si dimetta". Nuovi insulti nei confronti del ministro dell'interno(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:12:00 GMT)

Assessora veneta contro Salvini : “Sei fortunato che non C’è più la sedia elettrica” : L'Assessora Pavan è l'autrice del commento shock su Facebook, scritto sotto un video in cui il ministro degli Interni Matteo Salvini difende la sua posizione dopo aver appreso dell'indagine avviata nei suoi confronti per la vicenda della nave Diciotti. Ora gli esponenti del Carroccio chiedono le sue dimissioni.Continua a leggere

Lorenzo - 24 anni : una morte orribile. “Non C’è stato nulla da fare” : Aveva soltanto 24 anni Federico Del Popolo, sfortunato protagonista dell’ennesimo fatale incidente stradale che è costato la vita del giovanissimo, nelle scorse lungo le strade del Catanese, in Sicilia. La vittima, un centauro coinvolto in un terribile schianto avvenuto poco dopo le 20.15 di lunedì sera lungo strada statale 121, non lontano dal centro commerciale Etnapolis, nel territorio del comune di Belpasso, nella città ...

La conferenza stampa di Una Pallottola nel cuore 3 regala a Bruno una nuova vita : “Non C’è tragedia senza comicità” : Sei serate, una trama orizzontale forte e una sterzata noir, questo è quello che oggi, durante la conferenza stampa, è stato promesso per Una Pallottola nel cuore 3. Una nuova vita attende Gigi Proietti alias Bruno e il tutto partirà proprio dall'addio alla Pallottola che aveva nel cuore ma non al suo lavoro, anzi. Sei casi cold case lo terranno impegnato senza rinunciare alla comicità ma nemmeno alla tragedia e al dolore che intrinseco nel suo ...

La conferenza stampa di Una Pallottola nel cuore 3 regala a Bruno una nuova vita : “non C’è tragedia senza comicità” : Sei serate, una trama orizzontale forte e una sterzata noir, questo è quello che oggi, durante la conferenza stampa, è stato promesso per Una Pallottola nel cuore 3. Una nuova vita attende Gigi Proietti alias Bruno e il tutto partirà proprio dall'addio alla Pallottola che aveva nel cuore ma non al suo lavoro, anzi. Sei casi cold case lo terranno impegnato senza rinunciare alla comicità ma nemmeno alla tragedia e al dolore che intrinseco nel suo ...