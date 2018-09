Carlotta Mantovan e Stella Frizzi al parco. Il dettaglio che non può sfuggirvi

caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Dopo la tragica scomparsa del marito Fabriziolo scorso 26 marzo,i ha ricominciato a vivere. L’ex modella e giornalista infatti ha ricominciato a lavorare, diventando la nuova co-conduttrice di “Tutta salute”, su Rai 3, accanto a Michele Mirabella mentre si prepara a Portobello con l’amica Antonella Clerici. A darle forza la figlia, con cui è stata fotografata da “Diva e donna” in undella Capitale.Lasta cercando di tornare alla vita di tutti i giorni. A darle forza la figlia, con cui è stata fotografata dal settimanale in undella Capitale. La mamma e la piccola giocano allegre, mentretiene in braccio il pupazzo di Woody, personaggio del cartone animato “Toy Story”, che il papà ha doppiato nel 1996. Insomma, Fabrizio è sempre con loro, anche sotto altre sembianze…