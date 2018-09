Caterina Balivo | il dramma di Raffaella Del Rosario | ' Mio marito Giuliano Giuliani morto

Raffaella del Rosario - moglie del portiere dello scudetto del Napoli - ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me : «Mio marito dimenticato da ... : Raffaella Del Rosario , vedova di Giuliano Giuliani , portiere del Napoli di Maradona è intervenuta questo pomeriggio a Vieni da me , il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo . La Del Rosario ...

Caterina Balivo risponde alle critiche del suo nuovo programma : La conduttrice Caterina Balivo risponde alle critiche dei fan sul nuovo programma “Vieni da me”, che al momento non starebbe raggiungendo i risultati sperati. In una diretta “Instagram”, la Balivo ha replicato alla valanga di commenti che le sono piovuti addosso negli ultimi giorni. E nel suo stile schietto e diretto, avrebbe affrontato di petto la questione. «È stata colpa mia…». Ma andiamo con ordine. Caterina lascia “Detto Fatto” ...

Caterina Balivo - i fan contro Vieni da me - lei risponde così : 'È stata colpa mia...' : Caterina Balivo risponde alle critiche dei fan sul nuovo programma Vieni da me , che al momento non starebbe raggiungendo i risultati sperati. In una diretta Instagram , la conduttrice ha replicato ...

“Ho sbagliato - è colpa mia”. Mai sentita Caterina Balivo così : ecco che è successo : noadsense Non è cominciata alla grandissima la nuova avventura televisiva di Caterina Balivo. La conduttrice ha infatti lasciato ‘Detto Fatto’, il programma seguitissimo ora affidato a Bianca Guaccero, per un nuovo progetto che va in onda alla stessa ora, quindi il primo pomeriggio, ma sulla rete ammiraglia Rai. La trasmissione in questione si chiama ‘Vieni da me’. È partita da pochi giorni, ma i primi risultati non sarebbero quelli ...

Caterina Balivo - l'orrore sui suoi piedi nudi : 'Perché sei squallida'. E lei risponde così... : I piedini di Caterina Balivo fanno esplodere i social. La conduttrice di Vieni da me continua a pubblicare su Instagram foto giudicate maliziose dei suoi piedi nudi , per l'insospettabilmente numero ...

Vieni da me/ Anticipazioni : Caterina Balivo - in onda su Rai1 per la seconda settimana - ospiti e novità : Vieni da me, ecco le Anticipazioni settimanali del programma di Rai1: Caterina Balivo, in onda sull'ammiraglia per la seconda settimana, ospiti e novità.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 07:31:00 GMT)

Caterina Balivo - la 'foto scandalosa'. Oltre l'impensabile : cosa si spingono a scrivere sui suoi piedi nudi : Una foto 'scandalosa', e Caterina Balivo viene massacrata dai followers. La conduttrice di Vieni da me su Raiuno ha condiviso coi fan su Instagram un momento di relax sul divano a casa, 'senza tacchi'.

‘Detto Fatto’ - Bianca Guaccero racconta l’incontro con Caterina Balivo : il retroscena : Al settimanale 'Vero' la neoconduttrice del programma di Rai Due ha raccontato l’incontro con la collega, già padrona di...

'Schifo totale' : Caterina Balivo presa di mira per questa foto apparsa sui social : Bellissimi, stupendi, divini. Sono alcuni dei complimenti che si leggono sul profilo Instagram di Caterina Balivo ogni qual volta pubblica la foto in cui appare scalza. Già, perché i piedi della ...

“È successo”. Bianca Guaccero – Caterina Balivo - il retroscena bomba : Dopo anni alla conduzione dell’amatissimo show di Rai 2, Caterina Balivo, si è buttata in una nuova avventura. La Balivo è stata “promossa” e ora è passata a Rai 1 e conduce il programma Vieni da me. Voci di corridoio dicono che la rete ammiraglia della Rai sia disposta a spendere tantissimo per invitare in trasmissione gli ospiti “giusti” che permettano allo show di battere la concorrenza. Ma, come abbiamo detto, queste sono solo ...

Caterina Balivo e Bianca Guaccero - il retroscena : cosa si sono dette dopo la staffetta a Detto Fatto : La staffetta tra Caterina Balivo e Bianca Guaccero a Detto Fatto , su Raidue, è stata una delle notizie più chiacchierate nei corridoi della Rai . Ed è la ex Miss Italia, al settimanale Vero , a ...

Bianca Guaccero a Detto Fatto : “Ecco cosa mi ha detto Caterina Balivo” : cosa pensa Caterina Balivo di Bianca Guaccero a detto Fatto Bianca Guaccero è la nuova conduttrice di detto Fatto. L’attrice pugliese ha preso il posto di Caterina Balivo, che ha preferito lasciare il programma di Rai Due per lavorare al nuovo format Vieni da me su Rai Uno. Ma cosa pensa la Balivo della sua […] L'articolo Bianca Guaccero a detto Fatto: “Ecco cosa mi ha detto Caterina Balivo” proviene da Gossip e Tv.

Caterina Balivo attaccata sui social per Vieni da me - nasce hashtag #RidateciZeroeLode : Caterina Balivo criticata duramente sui social a pochi giorni dalla partenza del suo nuovo programma in Rai 1 'Vieni da me' . La presentatrice, sostituita a Detto Fatto da Bianca Guaccero che sta ...

Caterina Balivo - 'scelta scellerata'. Chiedono la sua testa alla Rai - chi vogliono al suo posto : 'Una scelta scellerata'. Clamorosa rivolta contro Caterina Balivo . Incassato il deludente avvio in termini di ascolti con il suo nuovo show Vieni da me su Raiuno , la bella conduttrice napoletana ...