Casillas da record | ventesima stagione in Champions per il portiere

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Ieri sera, con la presenza in Schalke-Porto, Ikerha battuto un: è diventato il giocatore con più stagioni nella storia dellaLeague. Ha inaugurato, infatti, il suo ventesimo anno nella massima competizione europea, battendo il precedente detentore del, Ryan Giggs, fermo a diciannove stagioni. In terza posizione, a diciassette stagioni, ci sono Paul Scholes e Arjen Robben. Staccato Gianluigi Buffon (15 stagioni), assente in coppa nelladella B e dei due settimi posti pre-Conte.che ha legato il suo nome al Real Madrid – in cui ha militato dal 1999 al 2012 – ha sollevato il trofeo tre volte: nel 2000, a Parigi contro il Valencia; nel 2002, a Glasgow contro il Bayer Leverkusen; nel 2014, a Lisbona nel derby con l'Atletico Madrid.