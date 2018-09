blogo

: #Cartabianca, scintille tra Berlinguer e Corona: 'Qui da noi parla come da nessun'altra… - Varych4 : #Cartabianca, scintille tra Berlinguer e Corona: 'Qui da noi parla come da nessun'altra… - tvblogit : Cartabianca, scintille tra Berlinguer e Corona: 'Qui da noi parla come da nessun'altra… - falcions85 : A #Cartabianca continue scintille tra la Berlinguer e Mauro Corona, ospite fisso del talk. Lo scrittore vuole parla… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Una complicità che sembra essersi arenata. Biancae Maurohanno iniziato questa nuova stagione diall’insegna dei battibecchi, ben lontani dalle simpatiche provocazioni del passato. E se fino allo scorso giugno siva di “matrimonio” televisivo tra due personaggi agli antipodi per origini e caratteri, stavolta non si può non notare una chiara spigolosità da parte di entrambi.Non un semplice gioco delle parti. La giornalista ha infatti perso più volte le staffe nel corso del collegamento che ha aperto la seconda puntata del talk di Raitre.tra: "Qui da noida nessun'altra parte" pubblicato su TVBlog.it 19 settembre 2018 03:45.