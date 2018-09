Caro Ronaldo | perché nascondi le madri dei tuoi figli?

ilfoglio

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Tertulliano, lo sai quanto condivida il tuo pensiero: “Ciò che si svolge nello stadio è indegno della nostra vista”. Tuttavia stavo per cadere in un tranello. Un amico (un amico juventino?) mi ha esortato a elogiare un giocatore assai noto ai tifosi, tale Cristiano. Il suo arrivo in Italia,