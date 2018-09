Capo Plaza | designer al Nike Tech Pack Lab di Milano

Capo Plaza duetta con Guè Pequeno ed è boom di click sul web : E' online da ieri il video ufficiale di 'Trap Phone' di Pequeno, il nuovo singolo prodotto da 2nd Roof, con additional di Charlie Charles, e realizzato in duetto con il salernitano Capo Plaza. Il ...

Anticipazioni sul nuovo album di Guè Pequeno : ci sarà tra gli altri Capo Plaza : Nonostante manchino pochi giorni all'uscita del disco, il rapper milanese ha rivelato i nomi degli artisti presenti nel suo nuovo lavoro, nonché i titoli delle canzoni dell'album Sinatra. Anticipazioni sull'album Guè Pequeno, il rapper milanese, ha gia' annunciato l'uscita del suo nuovo album tramite un post sul suo profilo Instagram, prevista per il 14 settembre del 2018. Nel post successivo sono stati aggiunti anche la copertina del disco e il ...

Gué Pequeno & Capo Plaza - Trap Phone | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gué Pequeno & Capo Plaza, Trap Phone: Audio + Testo, video, MP3 Gué Pequeno & Capo Plaza, Trap Phone Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Gué Pequeno & Capo Plaza è Trap Phone: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Gué Pequeno e Capo Plaza […]

Capo PLAZA/ 20 anni e 37 milioni di visualizzazioni (Battiti Live Compilation) : CAPO PLAZA è il re indiscusso della trap italiana a soli 20 anni. Ha vissuto un agosto incerto concluso con un concerto annullato ad Osoppo per maltempo (Battiti Live Compilation)(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:13:00 GMT)

Ariana Grande in vetta alla classifica Fimi - ancora regina con Sweetener davanti a Irama e Capo Plaza : Ariana Grande in vetta alla classifica Fimi si conferma regina della chart a poche settimane dal rilascio del nuovo disco di inediti che la vede protagonista del mercato discografico con Sweetener. ancora da definire il tour di supporto al disco, con le date italiane ancora da decidere. Al secondo posto ritroviamo Irama, re assoluto della rotazione radiofonica con il brano Nera. Il singolo è anche risultato il più ascoltato in Spotify, ...

Capo Plaza : «Il mio futuro? Potrebbe essere nella moda» : Musica e moda: un binomio perfetto. Due forme d’arte e creatività che sono sempre andate di pari passo, ispirandosi reciprocamente. Poi l’outfit giusto è quello che permette a un artista di esprimere la propria personalità, come racconta Capo Plaza (al secolo Luca D’Orso) il quale non ha mai negato di essere un fashion addicted, tanto che un giorno Potrebbe anche trasformare questa passione in un lavoro. Com’è successo ...

Concerto di Capo Plaza annullato per maltempo : Il Concerto di Capo Plaza previsto per oggi, venerdì 24 agosto 2018, al Parco del Rivellino di Osoppo per il festival ENJOY! THE FEST è stato annullato a causa delle forti precipitazioni con temporale ...

Battiti Live 2018 - Lecce/ Pagelle cantanti 9 Agosto : video - da Ghali a Capo Plaza - passando per i tormentoni : Battiti Live 2018, Lecce, cantanti e Pagelle 9 Agosto: dal trap di Ghali a quello di Capo Plaza, passando per i tormentoni di Takagi & Ketra e Giusy Ferreri, i protagonisti della seconda...

Capo Plaza / Video : "La musica trap non è solo per giovani - nei pezzi raccontiamo la nostra vita" : Capo Plaza sarà uno degli indiscussi protagonisti della serata di Battti Live, in onda questa sera su Italia 1. Il giovane esponente della musica trap canterà 'Non cambierò mai'.

Battiti Live 2018 - Lecce/ Cantanti e diretta 9 Agosto : Capo Plaza protagonista con "Non cambierò mai" : Battiti Live 2018 torna in onda oggi, giovedì 9 Agosto, su Italia 1, con la seconda tappa da Lecce. Sul palco Loredana Bertè, Ghali, Luca Carboni e il fenomeno Mihail.

Capo Plaza / Video - a Lecce con la sua hit 'Non cambierò mai' : "Sono un ragazzo che ha rincorso i suoi sogni" : CAPO PLAZA sarà uno degli indiscussi protagonisti della serata di Battti Live, in onda questa sera su Italia 1. Il giovane esponente della musica trap canterà 'Non cambierò mai'.