Capacità batteria iPhone XS | XS Max e XR | ecco tutti i dati finora tenuti nascosti

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Eravate propruo curiosi di conoscere lerispettive delle batterie dei nuoviXS, XS Max e XR? Un dato che ci sembra giusto condividere con voi, e che possiamo girarvi grazie alle informazioni ricavate dalla recente certificazione cinese che i tre melafonino hanno ottenuto.Come riportato da 'PhoneArena.com',XS, XS Max e XR godono rispettivamente di autonomia di 2658, 3174 e 2942 mAh. In particolare, il dispositivo da 6.5 pollici integra lapiù capiente che sia stata mai installata a bordo di un. Altrettanto interessante è analizzare la situazione diXR, che, secondo quanto affermato da Apple durante la presentazione, garantirà la maggiore autonomia in assoluto, superando di ben 90 minuti perfino8 Plus, il dispositivo che lo scorso anno segnò una sorta di record in fatto di durata di. Un'altra particolarità su cui ...