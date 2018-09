Caos Serie B | Virtus Entella vince il ricorso | il Cesena deve essere penalizzato | i

Caos calcio - accolto il ricorso dell'Entella : Cesena -15 nello scorso campionato. Serie B a 20? : 'Il Collegio di Garanzia dello sport, al termine della udienza tenutasi oggi, presieduta dal prof. Sanino, viste le conclusioni esternate dalla ricorrente a pag. 29 del ricorso introduttivo, in ...

Caos ripescaggi Serie B : collegio di garanzia rinvia udienza - ecco la nuova data : E’ stata rinviata al 28 settembre l’udienza del collegio di garanzia dello Sport del Coni sul format della Serie B che era prevista per venerdì prossimo. Lo ha deciso il presidente del collegio, Franco Frattini, in seguito ai provvedimenti odierni con cui il Tar del Lazio ha revocato i precedenti decreti relativi ai ricorsi presentati da Ternana e Pro Vercelli e fissato l’udienza cautelare collegiale per il 26 ...

Caos Serie B - Frattini non ci sta : “Le mie parole strumentalizzate - da ora solo comunicati” : Le parole di ieri di Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia del Coni, hanno suscitato numerose polemiche, imponendo la necessità di una rettifica. L’ex Ministro degli Esteri intendeva dire che non tutto il campionato di Serie B è stato sospeso, ma solo le partite delle squadre che ambiscono al ripescaggio. Frattini, affidandosi a Twitter, ha sostenuto di essere stato frainteso e che da ora in poi rilascerà solo ...

Il Caos di Serie B e C. Contrasti al Tar e spunta il format cadetto a 20 : «S pettacolo indecoroso tra fallimenti e ripescaggi», «controlli inefficaci», «ci penserà il legislatore». Giorgetti li ha sculacciati tutti, passateci il termine, e tutti, ovviamente, fanno proprie ...

Serie B - Caos ripescaggi - potrebbe arrivare anche un decreto legge : La situazione per il campionato di Serie B continua ad essere molto complessa. Nei giorni scorsi il collegio di garanzia del CONI ha lasciato la Serie B a 19 squadre, ma il TAR ha riaperto il discorso ritenendo legittimi i ricorsi dei club che avevano chiesto il ripescaggio. Adesso il caos domina con le società in attesa di ripescaggio che ancora non sono scese in campo perché non sanno in quale categoria giocheranno in questo anno ...

Caos Serie B - Frattini annuncia : ''Collegio in settimana" : Io mi occupo anche di processi di mafia, ogni settimana scrivo sentenze sulle infiltrazioni mafiose nell'economia eppure devo dire che questo calcio mi dà qualche problema''. L'ex ministro ha ...

Caos totale in Serie B - Frattini : “Il TAR ha sospeso il campionato” : Non si riesce a trovare la luce in fondo al tunnel nel quale si è infilata la Serie B. Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ha ammesso che non si è messo fine al Caos che regna attorno al campionato cadetto: “Il TAR del Lazio, oltre a sospendere la sentenza, ha sospeso anche il campionato ed è chiaro che se noi dovessimo aspettare la data dell’ordinanza collegiale del nove ottobre vorrebbe dire ...

Serie C : Caos totale - rinviate anche 6 partite della 2ª giornata [DETTAGLI] : RIPESCAGGI– È caos totale nel calcio italiano, difatti 6 partite della Serie C sono state rinviate a data da destinarsi per la decisione di fissare al 21 settembre l’udienza del Collegio di Garanzia per la riassunzione e il riesame dei giudizi sui ricorsi di Pro Vercelli e Ternana sui format di Serie B. Non verranno disputate Arezzo-Pro Vercelli, Novara-Albissola e Siena-Pisa per quanto riguarda il girone A; Fano-Ternana per il ...

Caos Serie B - sempre più vicino il passaggio a 22 squadre : tutti i dettagli : Il campionato di Serie B è già iniziato ed incredibilmente potrebbe cambiare format a torneo in corso, sempre più vicino infatti il passaggio a 22 squadre. Una prima importante novità arriva direttamente dal presidente del Consiglio di garanzia del Coni Franco Frattini su Twitter: “Le parti in causa riceveranno oggi richiesta di rinuncia a tutti i termini, affinché io possa convocare il Collegio già in settimana per una decisione sulla ...

Ripescaggi Serie B - il Caos prosegue : “adesso si può tornare a 22 squadre” : Ripescaggi Serie B, ancora una volta potrebbe esserci un ribaltone in merito alla composizione del campionato cadetto, l’annuncio del presidente del Consiglio di garanzia del Coni Frattini La Serie B sempre più nel caos e di conseguenza anche la Serie C. La questione Ripescaggi assume contorni davvero assurdi, ancora non è chiaro come verranno composti i campionati, anche se in realtà sono entrambi già iniziati. Insomma, una querelle ...

Serie B e C nel Caos - accolto il ricorso della Ternana : “adesso si sospendano le gare” : Il Tar potrebbe ribaltare ancora una volta la composizione dei campionati di Serie B e C, la Ternana chiede di non giocare “Mi aspetto che le partite delle squadre ‘ripescabili’ in Serie B vengano sospese“. Lo dice all’Adnkronos il presidente della Ternana, Stefano Ranucci, dopo il provvedimento con cui il Tar del Lazio ha deciso di sospendere l’efficacia della decisione del Collegio di Garanzia del Coni ...