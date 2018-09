Caos Juventus | dubbi sull’acquisto di Cristiano Ronaldo | violate le regole del Fair Play

calcioweb.eu

: RT @CalcioWeb: Caos #Juventus, dubbi sull'acquisto di #CristianoRonaldo: violate le regole del Fair Play finanziario, il club bianconero ri… - KyereRebecca : RT @CalcioWeb: Caos #Juventus, dubbi sull'acquisto di #CristianoRonaldo: violate le regole del Fair Play finanziario, il club bianconero ri… - CalcioWeb : Caos #Juventus, dubbi sull'acquisto di #CristianoRonaldo: violate le regole del Fair Play finanziario, il club bian… - Mediagol : Prima Pagina, Corriere dello Sport: 'Preferisce la coppa. Icardi al lunapark di #Spalletti. Caos #SerieB...'… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Lasi prepara a scendere in campo per la giornata di Champions League, il club bianconero impegnato nella gara contro il Valencia, l’intenzione è quella di iniziare la competizione con un risultato positivo. Nel frattempo emergonosul club bianconero che potrebbero portare conseguenze per il futuro. I bianconeri sono stati protagonisti dell’ultima finestra di mercato, spesi ben 244.5 milioni di euro e nel mirino è finito l’acquisto di. Laha superato i 100 milioni di euro e quindi è finita nel mirino delfinanziario, i bianconeri non hanno rispettato i ‘paletti’. In questi casi i rischi sono rappresentati da una multa pesantissima fino al blocco del mercato, laper il momento si sente tranquilla ma i problemi potrebbero emergere tra qualche mese. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...