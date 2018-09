Cane antidroga del Comune accusato di essere fascista | è polemica

Fascismo - il Cane antidroga del Comune si chiama "Decima Mas" : bufera in Consiglio a Monza : I documenti dell'ufficio sicurezza riportano il riferimento storico al corpo militare della Repubblica Sociale Italiana. Interrogazione del Pd: "Tono nostalgico non giustificabile". L'assessore: "E' solo il pedigree"

Controlli polizia in scuole Catanzaro dal primo giorno - Cane antidroga trova marijuana : Da sempre la polizia segue da vicino gli studenti, è la parte più bella per chi ha scelto questo lavoro perché riguarda la prevenzione che è anche collaborare insieme ad altri per lo sviluppo della ...