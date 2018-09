Cancro e inquinamento | Italia maglia nera per i tumori infantili

meteoweb.eu

: RT @RedattoreSocial: #Cancro e #inquinamento, #Italia maglia nera per #tumori infantili #salute #minore (Abbonati) - Gesefi_onlus_it : RT @RedattoreSocial: #Cancro e #inquinamento, #Italia maglia nera per #tumori infantili #salute #minore (Abbonati) - RedattoreSocial : #Cancro e #inquinamento, #Italia maglia nera per #tumori infantili #salute #minore (Abbonati) - PsicoanalisiCnt : RT @24OreSanita: Inquinamento e cancro: ecco perché i tumori infantili non sono più una «patologia rara» -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Ambiente e salute, un legame indissolubile, considerando la stretta correlazione tra l’uomo e lo spazio che lo circonda. È ormai noto come l’di acqua, aria e terra abbia ricadute negative sul nostro benessere e rappresenti un fattore determinante nello sviluppo di malattie a carico dell’apparato respiratorio e cardiovascolare e di patologie oncologiche. Di questo tema se ne discute oggi a Roma in occasione del convegno “Emergenza– Fattori ambientali modificabili e stili di vita non corretti”, organizzato dalla Societàna di Medicina Ambientale (SIMA), in prima linea nella tutela della salute umana tramite la salvaguardia della natura, in collaborazione con Confassociazioni Ambiente. All’evento partecipano oltre 60 rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle Associazioni di consumatori, della scienza e dell’imprenditoria, riuniti per fare il punto sulle ...