Calenzano | prete che molestò bambina di 10 anni vive vicino a una scuola materna

Calenzano - bambina abusata dal prete allontanata dalla famiglia insieme ai fratelli : La Procura presso il Tribunale dei minori di Firenze ha disposto con un provvedimento d'urgenza l'allontanamento della bimba vittima di abusi e dei suoi fratelli dopo aver giudicato la situazione dei piccoli in famiglia "molto negativa" e "di complessivo disagio"Continua a leggere

Calenzano - ABUSI PRETE SU BIMBA : DON GLAENTZER AI DOMICILIARI/ Ultime notizie : "Tra noi uno scambio d'affetto" : PRETE accusato di molestie a CALENZANO: resta ai DOMICILIARI, niente carcere. Ultime notizie, Gip rigetta richiesta accusa: la BIMBA era stata tolta ai genitori negli scorsi mesi(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 11:17:00 GMT)

Calenzano - abusi su bimba : prete ai domiciliari/ Ultime notizie : forti sospetti - l'inchiesta si allarga : prete accusato di molestie a Calenzano: resta ai domiciliari, no carcere. Ultime notizie, Gip rigetta richiesta: bimba era stata tolta ai genitori.

Calenzano - abusi su bimba : prete ai domiciliari/ Ultime notizie : forti sospetti - l’inchiesta si allarga : prete accusato di molestie a Calenzano: resta ai domiciliari, niente carcere. Ultime notizie, Gip rigetta richiesta accusa: la bimba era stata tolta ai genitori negli scorsi mesi(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 08:08:00 GMT)

Calenzano - ABUSI SU BIMBA : PRETE ARRESTATO/ Ultime notizie : perché il gip ha confermato i domiciliari : PRETE accusato di molestie a CALENZANO: resta ai domiciliari, niente carcere. Ultime notizie, Gip rigetta richiesta accusa: la BIMBA era stata tolta ai genitori negli scorsi mesi(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 21:35:00 GMT)

Calenzano - prete sorpreso in auto con bimba si difende : 'Pensavo avesse 15 anni' : 'Pensavo che avesse 15 anni '. Si è difeso anche così don Paolo Glaentzer , arrestato a Calenzano , Firenze, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una bimba di 10 anni, durante l'...

Calenzano - il prete si difende : “Pensavo avesse 15 anni - prendeva lei l’iniziativa” : Il prete, davanti ai giudici durante l'interrogatorio, avrebbe affermato di non sapere l'età esatta della piccola e che era lei a prendere l'iniziativa. Fatti che secondo il Gip che ha disposto i domiciliari sono smentiti dal suo stesso racconto e da quello dei familiari della bimba. Per i giudici don Paolo Glaentzer ha dimostrato "un pervicace radicamento in condotte devianti e illecite"Continua a leggere

Calenzano - prete accusato di molestie resta ai domiciliari/ "Pensavo avesse 15 anni" : ma il gip lo smentisce : prete accusato di molestie a Calenzano: resta ai domiciliari, niente carcere. Ultime notizie, Gip rigetta richiesta accusa: la bimba era stata tolta ai genitori negli scorsi mesi(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:48:00 GMT)

Calenzano - il prete sorpreso in auto con una bambina non andrà in carcere : I genitori non hanno collaborato e non escludo che possano fare un po' di teatro raccontando fischi per fiaschi: a titolo di cronaca posso affermare che nelle motivazioni del Tribunale non ci sono ...

Calenzano - PRETE ACCUSATO DI MOLESTIE RESTA AI DOMICILIARI/ Ultime notizie - la difesa : "Scelta ineccepibile" : PRETE ACCUSATO di MOLESTIE a CALENZANO: RESTA ai DOMICILIARI, niente carcere. Ultime notizie, Gip rigetta richiesta accusa: la bimba era stata tolta ai genitori negli scorsi mesi(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:24:00 GMT)

Calenzano - prete accusato di molestie resta ai domiciliari/ Ultime notizie - bimba era stata tolta ai genitori : prete accusato di molestie a Calenzano: resta ai domiciliari, niente carcere. Ultime notizie, Gip rigetta richiesta accusa: la bimba era stata tolta ai genitori negli scorsi mesi(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 12:41:00 GMT)

Calenzano - niente carcere per il prete sorpreso in auto con bimba di 10 anni : il gip ha disposto i domiciliari : Non andrà in carcere il prete sorpreso semi nudo mentre era appartato in auto con una bambina di 10 anni a Calenzano, in provincia di Firenze. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Prato Francesco Pallini, che ha sciolto la riserva sulla misura cautelare da applicare a don Paolo Glaentzer, 70 anni, parroco in una chiesa del fiorentino, arrestato lunedì scorso in flagranza. Il magistrato ha respinto la richiesta della ...

Calenzano - prete sorpreso in auto con la bambina. Il Gip : "No al carcere - resta ai domiciliari" : Respinta la richiesta della procura. Don Paolo Glaentzer, 70 anni, è accusato di violenza sessuale aggravata

Calenzano. La bimba era stata tolta ai genitori : la lettera del prete per farla tornare a casa : A gennaio la procura per i minori avrebbe chiesto l’allontanamento dalla famiglia della bambina abusata dal 70enne don Paolo. Allontanamento per la piccola e per gli altri due fratelli più grandi. Ma la decisione del tribunale non è arrivata in tempo per sottrarre la piccola agli abusi. Il racconto del prete accusato di pedofilia: "La bimba saliva sulle mie ginocchia e giocava con me".Continua a leggere