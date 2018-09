Caffeina lancia “Lezioni di democrazia” a Viterbo | tre giorni di dibattiti sul rapporto

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 settembre 2018) “Come può sopravvivere la democrazia in un’epoca in cui c’è assoluto bisogno di conciliare la partecipazione diretta e immediata dei cittadini alla vita politica con la necessità di preservare le regole inviolabili del confronto democratico?”. Intorno a questa domanda graviteranno idi Lezioni di democrazia, tredi incontri, interviste, presentazioni di libri, letture di grandi classici e approfondimenti presso il Teatro Libreria. Dal 21 al 23 settembre tanti ospiti tra professori universitari e giornalisti sono stati invitati dal direttore artistico diFilippo Rossi a dire la propria sultra democrazia, popolo e potere. Tutti gli eventi in programma saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Enrico Mentana, Stefano Feltri, Piergiorgio Odifreddi, Massimo Bordin, Alessandro Gilioli, Giovanni Orsina, Edoardo ...