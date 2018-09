Busto Arsizio Matteo Caccia trovato morto a Tavigliano

Vero il rifiuto del sindaco di Busto Arsizio di abolire la carne di maiale nelle mense? L’ennesima catena fuorviante : Il sindaco di Busto Arsizio ha davVero diffuso una lettera accorata in cui difende l'utilizzo della carne di maiale nelle mense scolastiche nonostante le richieste dei cittadini musulmani presenti nella cittadina lombarda? La catena con l'appello "patriottico" del rappresentante del comune in provincia di Varese sta decisamente spopolando in queste ore su Facebook e a dire la verità sta ricevendo una sonora spinta anche attraverso l'applicazione ...

Busto Arsizio : Car pooling - tifo condiviso : Busto Arsizio , Varese, , 6 settembre 2018 - Allo stadio con il "Car Pro...oling". È l'iniziativa lanciata dal club di tifosi della Pro Patria Il Tigrotto in vista dell'avvio del campionato che vedrà ...

Pregnana. Morto il ventenne Federico Soffientini insegnante al liceo musicale di Busto Arsizio : E’ Morto a soli 26 anni Federico Soffientini, musicista di Pregnana Milanese, diplomato in oboe al Conservatorio di Milano ed

Spagna - scomparsi due ragazzi di Busto Arsizio che percorrevano il 'Cammino di Santiago' : Destano preoccupazione le notizie su due giovani fidanzati, Christian Smeragliuolo e Loren Sartori, originari di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Da oltre 5 giorni i ragazzi non danno notizie di loro. La coppia stava percorrendo i bici il "Cammino di Santiago", una celebre via di pellegrinaggio, nota sin dal Medioevo, che attraversa Spagna e Francia giungendo fino a Santiago de Compostela, in Portogallo. Proprio nella cattedrale della ...

Busto Arsizio : settantenne strangola la moglie malata di 65 anni e si uccide : Scoperti in un appartamento di Busto Arsizio , Varese, i cadaveri di due anziani. L'ipotesi è che si tratti di un caso di omicidio-suicidio. A quanto si è appreso la donna, 65 anni, sarebbe stata ...

