Brexit | Tusk | Londra deve rivedere la sua proposta

Caos Brexit in Uk : Boris Johnson e Davis dimessi/ Ultime notizie - commenti caustici di Juncker e Tusk : Brexit, si dimette ministro Davis: "Theresa May troppo arrendevole". Ultime notizie Gran Bretagna, scelto Dominic Raab come suo sostituto: si dimette anche Boris Johnson(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 00:43:00 GMT)