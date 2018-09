Brexit | May | ' Anche l' Ue dovrà evolvere la sua posizione'

Brexit - Juncker frena la May : "L'accordo con l'Ue lontano" : L'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito sulla Brexit "è lontano". A dirlo è il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, a Salisburgo prima della cena del vertice informale dei capi di Stato e di governo del blocco comunitario. E se Juncker dice che l'accordo è lontano e l'Ue chiede a Londra maggiori sforzi, la premier britannica Theresa May passa la palla agli europei e si augura che siano loro a "evolvere la loro ...

Brexit - May : «Non accetterò mai un secondo referendum. Usciamo in marzo» : Theresa May non accetterà mai un secondo referendum sulla Brexit, come invece ha chiesto il sindaco di Londra, il laburista Sadiq Khan. Lo ha dichiarato la stessa premier britannica entrando alla cena ...

Brexit - Tusk : “Londra riveda la sua proposta”/ Ultime notizie - May all’Ue : “no richieste inaccettabili” : Caos Brexit, Tusk avvisa May: "Londra riveda la sua proposta, c'è poco tempo". Ultime notizie, la premier Uk al negoziatore Barnier “nessuno faccia richieste inaccettabili"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:16:00 GMT)

Brexit - Theresa May : cara Ue - dirsi addio senza traumi : ... ma anche dopo l'uscita del nostro Paese sono determinata a mantenere una partnership quanto più stretta per ciò che riguarda l'economia e la sicurezza, poiché ritengo che questo sia nel migliore ...

Dove si decide davvero Brexit - e il destino di Theresa May - : Brexit non è più un confronto-scontro fra Unione europea e Regno Unito, forse non lo è mai stato, ma a due mesi dall'ultima data utile per chiudere un negoziato anche l'ultimo tentativo di ...

Brexit : Ue tende mano a May - ma faida Tory la minaccia : Per la premier britannica Theresa May si avvicina un incerto momento della verita'. 11 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Brexit : 80 deputati Tory contro la May : ANSA, - LONDRA, 10 SET - Sono ormai 80 i deputati del gruppo Conservatore britannico ai Comuni pronti a votare contro il piano negoziale sulla Brexit della premier Theresa May e a mandare in pezzi la ...

Brexit - Boris Johnson shock : "Theresa May mette una cintura esplosiva alla Gran Bretagna" : Mentre Alan Duncan, già suo vice agli Esteri, va oltre: Johnson stavolta stato "disgustoso", sbotta, profetizzandone "la fine della carriera politica". Un epilogo tutto da dimostrare, in effetti. Ma ...

Brexit : Johnson shock - May mette cintura esplosiva a Gb : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit - Blair e Johnson bocciano la May/ Ultime notizie - sfida tra i conservatori : premier - "Nessuna novità" : Brexit, May: “No a nuovo referendum. Non tradisco la nostra democrazia”. Il premier britannico difende il suo piano d'accordo con l'Unione europea. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 19:12:00 GMT)

MAY - Brexit : “NO SECONDO REFERENDUM”/ Ultime notizie : Boris Johnson - “Premier si è arresa all’Ue” : BREXIT, May: “No a nuovo referendum. Non tradisco la nostra democrazia”. Il premier britannico difende il suo piano d'accordo con l'Unione europea. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 12:02:00 GMT)

Brexit - May : “no a nuovo referendum”/ Ultime notizie : le ragioni di chi vuole una seconda consultazione : Brexit, May: “No a nuovo referendum. Non tradisco la nostra democrazia”. Il premier britannico difende il suo piano d'accordo con l'Unione europea. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 08:08:00 GMT)

Brexit - May : “No a secondo referendum”/ Ultime notizie : “Non tradisco la nostra democrazia” : Brexit, May: “No a nuovo referendum. Non tradisco la nostra democrazia”. Il premier britannico difende il suo piano d'accordo con l'Unione europea. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 17:33:00 GMT)

May - su Brexit nessun compromesso : 14.37 La premier britannica Theresa May ha promesso che manterrà il suo progetto per i futuri legami con la Ue senza cedere a compromessi. Al The Sunday Telegraph May ha detto: "Non accetterò compromessi che non siano nel nostro interesse nazionale sulle proposte di Chequers",il documento redatto a luglio nella residenza di campagna dei premier britannici, che prevede che Londra lasci il mercato unico ma resti in una zona di libero scambio per ...