Brexit | Juncker frena la May | L' accordo con l' Ue lontano

Juncker - accordo sulla Brexit è lontano : ANSA, - SALISBURGO, 19 SET - Quanto è vicino l'accordo sulla Brexit? "E' lontano". Così il presidente della Commissione europea Juncker ha risposto a una domanda arrivando al vertice Ue.

Juncker - Brexit : Ue pronta a lavorare giorno e notte per trovare un accordo : "L'Ue accetta la proposta della premier britannica, Theresa May per un partenariato con un accordo di libero scambio". Così il numero uno della Commissione Europea Jean Claude Juncker parlando a ...

Brexit - Juncker : Regno Unito sarà sicuramente fuori Ue nel marzo 2019 - ma vogliamo partnership solida in futuro : Il Regno Unito sarà sicuramente fuori dell'Unione europea il prossimo marzo del 2019, data in cui la Brexit si concretizzerà, ma non sarà mai 'un semplice paese terzo" per l'Europa. E' quanto avrebbe ...

Brexit - May : "Trump mi ha detto di denunciare Ue"/ Ultime notizie : messaggio diretto alla premier o a Juncker? : Brexit, Theresa May "spiffera" colloquio con Trump: "mi ha detto di denunciare l'Ue per i negoziati". Presidente Usa vuole migliore accordo commerciale con Uk: ecco cosa si sono detti(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:02:00 GMT)