BPER Banca | Citadel Europe ha alleggerito lo short selling

BPER Banca - AHL Partners aumenta le posizioni corte sul titolo : Teleborsa, - La Consob rende noto che, dal 7 settembre 2018, AHL Partners ha aumenta to lo "short selling" su BPER Banca , dall'1,25% all'1,3%. Ottima performance oggi a Piazza Affari per BPER , che ha ...

BPER Banca main sponsor del convegno Wolpertinger Club : ..., che ha deciso di tenere a Modena la sua annuale conferenza in occasione delle celebrazioni per i 50 anni dall'istituzione della Facoltà di Economia di Unimore, oggi Dipartimento di Economica Marco ...

BPER Banca Beach volley Italia Tour - Cesenatico. Tanto spettacolo e poche sorprese : oggi le finali dell’ultima tappa : poche sorprese nella prima giornata della tappa conclusiva del BPER Banca Beach volley Italia Tour che, sulla sabbia di Cesenatico, ha regalato spettacolo ed emozioni, premiando i grandi favoriti della vigilia. In campo femminile promettono Tanto le due semi finali vincenti in programma domani: da una parte la coppia della Nazionale Zuccarelli/Traballi e le vincitrici della tappa di San Benedetto del Tronto Colzi/Lantignotti e dall’altra le ...

BPER Banca Beach Volley Tour : a Cesenatico il finale col botto! Due giorni di emozioni all’ombra del grattacielo : Si chiude là, dove tutto è iniziato. L’ultima tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour va in scena a Cesenatico nella spiaggia libera di Piazzale Andrea Costa, sotto il grattacielo, “casa” della Beach Volley University che ha organizzato i sei appuntamenti dislocati in tutta Italia. Due giorni di grande Beach Volley, con nomi altisonanti soprattutto in campo femminile e come sempre la voglia di divertirsi e di stare assieme che caratterizza ...