Borriello torna a parlare di Belen Rodriguez | ecco l’incredibile rivelazione FOTO ...

Borriello torna in pista : è a un passo dall’UD Ibiza : Superato l’annus horribilis alla Spal, trascorso tra mille problemi, è tempo di ricominciare per Marco Borriello. Secondo i media italiani, infatti, l’ex bomber di Milan e Roma sarebbe vicinissimo all’UD Ibiza, squadra che milita nella C spagnola. In estate era stato accostato a qualche squadra di A e B, ma l’attaccante campano avrebbe dato priorità al club isolano. La carriera di Borriello aveva ripreso vigore due ...