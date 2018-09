BMW Z4 - Il debutto della gamma al Salone di Parigi

quattroruote

: Pronta al debutto la nuova BMW R 1250 GS su - ReportMotori : Pronta al debutto la nuova BMW R 1250 GS su -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) L'abbiamo vista in anteprima a Pebble Beach, ma il suo veroè previsto aldi: parliamonuova BMW Z4,quale è stata annunciata lacompleta per il lancio commerciale, previsto nel mese di marzo del 2019. Torna la capote in tela, il design è inedito. La Z4 è stata totalmente riprogettata seguendo un percorso per certi versi inedito: la BMW ha infatti deciso di fare un passo indietro, tornando alla essenziale capote di tela, e ne ha modificato le proporzioni: il passo è stato ridotto di 26 mm a quota 2,47 metri, ma sono cresciuti gli sbalzi con una lunghezza totale di 4,32 metri (+85 mm). La Z4 è anche più larga di 74 mm e più alta di 13 mmprecedente, ma è cresciuta in maniera importante la rigidità torsionale grazie alla nuova piattaforma sviluppata insieme alla Toyota e adottata anche dalla nuova Supra. Il bagagliaio raddoppia, il peso ...