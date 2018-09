Bimbo precipitato a Rebibbia | procedura accertamento morte cerebrale

Bambino Gesù : Bimbo precipitato in condizioni critiche : Roma – “Alle ore 13.00 di oggi e’ giunto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ un bimbo con grave trauma da precipitazione. Le condizioni sono particolarmente critiche con danno cerebrale severo. Il Bambino e’ sottoposto attualmente a supporto rianimatorio avanzato e in ventilazione meccanica. In programma un intervento neurochirurgico. Il paziente e’ in prognosi riservata”. ...